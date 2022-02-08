14:13 08.02.2022 (обновлено: 14:20 08.02.2022)
В Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского
В Киеве начались переговоры президентов Франции и Украины Макрона и Зеленского
© AP Photo / Thibault Camus, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве. 8 февраля 2022
© AP Photo / Thibault Camus, Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве. 8 февраля 2022
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретил французского коллегу Эммануэля Макрона в Мариинском дворце в Киеве, стороны начали переговоры, трансляцию вел офис главы украинского государства в Facebook.
Макрон во вторник прибыл с официальным визитом в Киев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с интересом ожидает сигналы, которые Макрон привез из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский встретил кортеж Макрона у Мариинского дворца, после чего президенты пожали руки, перекинулись парой слов и зашли внутрь. После переговоров запланирована встреча Зеленского и Макрона с представителями СМИ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.