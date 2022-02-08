https://ria.ru/20220208/peregovory-1771580535.html
Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими
Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими
Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:00
2022-02-08T02:00
2022-02-08T02:05
в мире
дмитрий песков
олаф шольц
украина
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546893_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_a416d51a89269bf82c067040f8cc86df.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220208/pesochnitsa-1771579270.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771546893_341:0:2764:1818_1920x0_80_0_0_fc9343c046defe001a98815b0146b95b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, олаф шольц, украина, россия, киев, нато
02:00 08.02.2022 (обновлено: 02:05 08.02.2022)
Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими
Президент Франции Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правила или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам. Но я уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются уже в рамках ОБСЕ. Но также мы должны построить новые решения, возможно, они должны быть более новаторскими", - сказал Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.