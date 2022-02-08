https://ria.ru/20220208/peregovory-1771580535.html

Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими

Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон: новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими

Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:00

2022-02-08T02:00

2022-02-08T02:05

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220208/pesochnitsa-1771579270.html

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в мире, дмитрий песков, олаф шольц, украина, россия, киев, нато