01:08 08.02.2022 (обновлено: 01:38 08.02.2022)
Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"
Президент России Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве, но по итогам встречи Макрона и Зеленского Россия будет строить собственные шаги.
"Это сложный комплекс (вопросов - ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции - ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", - сказал Путин по итогам российско-французских переговоров.
"Это сложный комплекс (вопросов - ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции - ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", - сказал Путин по итогам российско-французских переговоров.
Во вторник Макрон планирует посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.