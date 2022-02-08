https://ria.ru/20220208/peregovory-1771576667.html

Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"

Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется" - РИА Новости, 08.02.2022

Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"

Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:08

2022-02-08T01:08

2022-02-08T01:38

франция

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украина

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве, но по итогам встречи Макрона и Зеленского Россия будет строить собственные шаги."Это сложный комплекс (вопросов - ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции - ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", - сказал Путин по итогам российско-французских переговоров.Во вторник Макрон планирует посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220208/vopros-1771575629.html

франция

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франция, в мире, украина