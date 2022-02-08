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Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"
Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется" - РИА Новости, 08.02.2022
Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"
Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:08
2022-02-08T01:38
франция
в мире
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве, но по итогам встречи Макрона и Зеленского Россия будет строить собственные шаги."Это сложный комплекс (вопросов - ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции - ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", - сказал Путин по итогам российско-французских переговоров.Во вторник Макрон планирует посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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франция, в мире, украина
01:08 08.02.2022 (обновлено: 01:38 08.02.2022)
 
Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"

Президент России Путин заявил, что Макрону на переговорах в Киеве "непросто придется"

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "непросто придется" на переговорах с руководством Украины во вторник в Киеве, но по итогам встречи Макрона и Зеленского Россия будет строить собственные шаги.

"Это сложный комплекс (вопросов - ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции - ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться. И в зависимости от этого будем строить дальше свои собственные шаги", - сказал Путин по итогам российско-французских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:01
Путин: Украина дважды пыталась решить вопрос Донбасса военным путем
Во вторник Макрон планирует посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
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