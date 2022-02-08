https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html

Байден призвал американцев покинуть Украину

Байден призвал американцев покинуть Украину - РИА Новости, 08.02.2022

Байден призвал американцев покинуть Украину

Американцам было бы разумно покинуть Украину, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:37

2022-02-08T02:37

2022-02-08T12:51

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Американцам было бы разумно покинуть Украину, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден."Думаю, было бы мудро покинуть страну - я говорю об американских гражданах. Я не говорю про дипломатов", - сказал Байден, ранее сообщивший, что основной темой переговоров с Шольцем в понедельник стала ситуация вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/rasshirenie-1771575061.html

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в мире, сша, россия, нато, украина