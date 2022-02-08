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Байден призвал американцев покинуть Украину
Байден призвал американцев покинуть Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Байден призвал американцев покинуть Украину
Американцам было бы разумно покинуть Украину, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:37
2022-02-08T12:51
в мире
сша
россия
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Американцам было бы разумно покинуть Украину, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден."Думаю, было бы мудро покинуть страну - я говорю об американских гражданах. Я не говорю про дипломатов", - сказал Байден, ранее сообщивший, что основной темой переговоров с Шольцем в понедельник стала ситуация вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, сша, россия, нато, украина
02:37 08.02.2022 (обновлено: 12:51 08.02.2022)
 
Байден призвал американцев покинуть Украину

Президент США Байден призвал американцев покинуть Украину

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи в Вашингтоне. 7 февраля 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Американцам было бы разумно покинуть Украину, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент США Джо Байден.
"Думаю, было бы мудро покинуть страну - я говорю об американских гражданах. Я не говорю про дипломатов", - сказал Байден, ранее сообщивший, что основной темой переговоров с Шольцем в понедельник стала ситуация вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:51
Путин заявил, что Россия категорически против расширения НАТО на Восток
 
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