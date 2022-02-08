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В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих

В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих - РИА Новости, 08.02.2022

В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих

Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих пенсионеров 10 февраля, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:57

2022-02-08T16:57

2022-02-08T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих пенсионеров 10 февраля, сообщил телеканал "360".Этот закон станет главной темой ближайшего заседания областной думы, ранее его анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Прибавка к пенсии составит до 17 тысяч рублей для пенсионеров, которые получают минимальные 12 700 рублей. Предполагается, что ее получат 33 тысячи пенсионеров.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)