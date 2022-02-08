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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220208/peniya-1771723758.html
В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих
В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих - РИА Новости, 08.02.2022
В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих
Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих пенсионеров 10 февраля, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:57
2022-02-08T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих пенсионеров 10 февраля, сообщил телеканал "360".Этот закон станет главной темой ближайшего заседания областной думы, ранее его анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Прибавка к пенсии составит до 17 тысяч рублей для пенсионеров, которые получают минимальные 12 700 рублей. Предполагается, что ее получат 33 тысячи пенсионеров.
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московская область (подмосковье)
16:57 08.02.2022
 

В МО рассмотрят закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мособлдума рассмотрит закон о доплате к пенсии для одиноких и неработающих пенсионеров 10 февраля, сообщил телеканал "360".
Этот закон станет главной темой ближайшего заседания областной думы, ранее его анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Прибавка к пенсии составит до 17 тысяч рублей для пенсионеров, которые получают минимальные 12 700 рублей. Предполагается, что ее получат 33 тысячи пенсионеров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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