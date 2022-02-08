https://ria.ru/20220208/patsienty-1771698131.html

Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно

Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно

Около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:20

2022-02-08T15:20

2022-02-08T15:40

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября, и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап. 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771700010.html

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россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, здоровье - общество