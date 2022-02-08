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Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно
Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно
Около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:20
2022-02-08T15:20
2022-02-08T15:40
россия
михаил мурашко
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября, и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап. 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, здоровье - общество
15:20 08.02.2022 (обновлено: 15:40 08.02.2022)
Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно
Мурашко заявил, что почти 93 процентов пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно