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В МИД заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против России
В МИД заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против России - РИА Новости, 08.02.2022
В МИД заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против России
"Нападение" России на соседние страны – это бредовая идея-фикс Запада, который готов выдумать повод для очередных санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:07
2022-02-08T05:07
2022-02-08T09:51
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Нападение" России на соседние страны – это бредовая идея-фикс Запада, который готов выдумать повод для очередных санкций, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, нато
05:07 08.02.2022 (обновлено: 09:51 08.02.2022)
В МИД заявили, что Запад готов выдумать повод для санкций против России
Замглавы МИД Панкин заявил, что Запад готов выдумать повод для санкций против России
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Нападение" России на соседние страны – это бредовая идея-фикс Запада, который готов выдумать повод для очередных санкций, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.
"По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны", — сказал он.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.