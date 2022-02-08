https://ria.ru/20220208/pankin-1771527651.html

Александр Панкин: "нападение" России на соседей – бредовая идея фикс Запада

Александр Панкин: "нападение" России на соседей – бредовая идея фикс Запада - РИА Новости, 08.02.2022

Александр Панкин: "нападение" России на соседей – бредовая идея фикс Запада

Москва надеется, что ЕС проявит благоразумие и не станет вводить радикальные экономические санкции против России, о которых предупреждали ранее в Брюсселе,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:00

2022-02-08T11:00

2022-02-08T11:00

интервью

еврокомиссия

александр панкин

евросоюз

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Москва надеется, что ЕС проявит благоразумие и не станет вводить радикальные экономические санкции против России, о которых предупреждали ранее в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. В интервью корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой, приуроченном к Дню дипломатического работника, он рассказал о неминуемости негативных последствий для Запада от антироссийских ограничений, а также заверил, что вне зависимости от текущей позиции США и ЕС Москва планирует и дальше создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая позволит продолжать линию на импортозамещение.– Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, при этом не исключается вероятность отключения страны от системы SWIFT. Готовится ли Москва к такому сценарию? Есть ли у нас план “Б”?– Уже неоднократно комментировали аналогичные вопросы применительно к американской санкционной политике в отношении России. По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о "нападении России на соседние страны". Надеемся, что в отличие от лишённого какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе всё же возобладает, и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР, не произойдет.Прилагаем значительные усилия, чтобы обезопасить свои законные торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. При этом повышенное внимание уделяется вопросам создания надежной расчётной инфраструктуры, в том числе, с зарубежными странами.– Ранее в конгресс США внесли проект новых санкций против РФ. В частности, он предполагает санкции против "Северного потока 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ и других представителей руководства. Насколько реалистично одобрение такой инициативы? И если она будет принята, как планирует действовать Россия?– Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя "мракобесные" планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без. Не видим смысла реагировать на очередные инициативы Капитолия на этот счет. Можем лишь вновь повторить наше сожаление в отношении происходящего и подтвердить неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в наш адрес для западных инициаторов подобных мер. Прекрасно понимаем, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии, и относимся к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета".Со своей стороны, в условиях действия незаконных ограничительных мер ряда стран, вне зависимости от текущей позиции Вашингтона или Брюсселя, планируем и дальше планомерно создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала, а также продолжать линию на импортозамещение.– Ранее Еврокомиссия предложила запретить в Евросоюзе продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года. Как в Москве относятся к европейским инициативам по переходу на "зеленую" энергетику?– Вопросы международного сотрудничества в нефтегазовой сфере, в частности роль природного газа в условиях энергоперехода, обсуждаются на различных международных площадках и являются частью экономической дипломатии. МИД России с коллегами из Минэнерго России участвует в этих дискуссиях в рамках, к примеру, региональных экономических комиссий ООН, "Группе двадцати", ЕАЭС, БРИКС, специализированных международных организаций, таких, как Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ).Прошлый год показал, что ускоренный энергопереход опасен с точки зрения энергобезопасности и поддержания устойчивости ТЭК. Поэтому не разделяем продвигаемый рядом стран тезис о необходимости форсированного отказа от использования ископаемых энергоресурсов. В таком случае есть риск, что энергопереход обернется энергокризисом. Считаем, что нужно идти не путем запретов, а сконцентрировать усилия на снижении негативного воздействия ископаемых видов топлива за счет внедрения и финансирования технологий, обеспечивающих их более эффективное и чистое использование.В этом контексте возрастает роль природного газа как наиболее приемлемого с точки зрения экологии ископаемого топлива. Совсем скоро состоится Саммит ФСЭГ (Катар, 22 февраля), где соберутся ведущие производители газа для обсуждения актуальных проблем, стоящих перед газовой отраслью.– На западе высказываются опасения, что Россия может прекратить поставки газа в Европу если против нее будут введены санкции из-за Украины. Такой вариант рассматривается в Москве?– Россия естественно заинтересована в дальнейшем развитиибез какой-либо политизации взаимовыгодного сотрудничествас иностранными партнерами в энергетической сфере. В этих целях предпринимаются необходимые шаги по диверсификации географии и маршрутов экспорта газа.В прошлом году мы вновь стали свидетелями того, как наши оппоненты в очередной раз пытаются политизировать газовые вопросы. Порой дело доходит до абсурда, когда мы слышим рассуждения об "особых молекулах свободы", которые якобы содержатся в американском СПГ, или имеем дело с утверждениями, что наличие нового, более эффективного маршрута поставок газа подорвет европейскую энергобезопасность. Приходится многократно разъяснять, что "Северный поток 2" – исключительно экономический проект, который выгоден европейским потребителям. Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок.Безосновательно звучат и обвинения о якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС. Фактически это еще один пример антироссийской пропаганды. Чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом. Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки. Всем специалистам хорошо известно, что газовый кризис в Европе был вызван как природными факторами, так и ошибками в энергополитике ЕС, где многие ратовали за отказ от долгосрочных договоренностей об импорте российского газа. При этом европейские компании, которые сохранили в своих "портфелях" долгосрочные контракты, продолжают покупать газ по приемлемым ценам.Хотел бы резюмировать: при нормальном развитии событий вмешательства внешнеполитических ведомств в газовые дела не требуется. Если речь идет о таких конкретных вещах, как контракты, объемы и сроки поставок, бронирование мощностей и прочее, то эти вопросы должны решаться хозяйствующими субъектами.Задача МИД состоит в создании взаимовыгодных условий для сотрудничества в форме, например, межгосударственных отношений, и в участии в решении стратегических вопросов международного регулирования энергоперехода.

https://ria.ru/20220129/sanktsii-1770128682.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770000140.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/gaz-1770280067.html

https://ria.ru/20220207/gaz-1771496849.html

https://ria.ru/20220206/borrel-1771369851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, еврокомиссия, александр панкин, евросоюз, фсэг, северный поток — 2, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)