https://ria.ru/20220208/ozabochennost-1771581356.html

Путин: центральные озабоченности России по безопасности проигнорировали

Путин: центральные озабоченности России по безопасности проигнорировали - РИА Новости, 08.02.2022

Путин: центральные озабоченности России по безопасности проигнорировали

Центральные озабоченности России по гарантиям безопасности были проигнорированы, политика открытых дверей - это достаточно вольная, нужная исключительно США и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:11

2022-02-08T02:11

2022-02-08T03:59

эммануэль макрон

россия

восточная европа

франция

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737755322_0:321:3069:2048_1920x0_80_0_0_927a9f64d67ac0b637e89848489e0b53.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральные озабоченности России по гарантиям безопасности были проигнорированы, политика открытых дверей - это достаточно вольная, нужная исключительно США и отдельным членам НАТО интерпретация принципа равной и неделимой безопасности, заявил президент России Владимир Путин.На пресс-конференции по итогам переговоров главой Франции Эммануэлем Макроном он напомнил, что предложения РФ по гарантиям безопасности содержат три ключевые пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО на восток, отказа от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО."Эта политика открытых дверей, мы дискутировали на этот счет со многими партнерами, и сегодня с господином президентом, политика открытых дверей - это достаточно вольная, и на наш взгляд, нужная исключительно Соединенным Штатам, ну и, может быть, отдельным членам НАТО, интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения основополагающего принципа равной и неделимой безопасности", - добавил президент РФ.Путин напомнил, что этот принцип, "как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".Переговоры президентов России и Франции продолжались чуть более пяти часов.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.

https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771578781.html

россия

восточная европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, россия, восточная европа, франция, нато, в мире