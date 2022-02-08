https://ria.ru/20220208/otvet-1771582941.html

Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 08.02.2022

Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции -... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:41

2022-02-08T02:41

2022-02-08T02:41

эммануэль макрон

франция

в мире

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции - клише и замалчивание ответов."Впечатление, что мы даже не ставил эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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эммануэль макрон, франция, в мире, россия