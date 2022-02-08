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Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 08.02.2022
Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции -... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T02:41
2022-02-08T02:41
эммануэль макрон
франция
в мире
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции - клише и замалчивание ответов."Впечатление, что мы даже не ставил эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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эммануэль макрон, франция, в мире, россия
02:41 08.02.2022
 
Путин рассказал об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Путин назвал ответ США по гарантиям безопасности "политическими клише"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции - клише и замалчивание ответов.
"Впечатление, что мы даже не ставил эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:32
Путин проинформировал Макрона о сути ответа России для США и НАТО
 
Эммануэль МакронФранцияВ миреРоссия
 
 
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