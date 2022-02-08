https://ria.ru/20220208/oskar-1771731294.html

Объявлены номинанты на "Оскар"

Объявлены номинанты на "Оскар" - РИА Новости, 08.02.2022

Объявлены номинанты на "Оскар"

Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:40

2022-02-08T17:40

2022-02-08T17:40

культура

новости культуры

хавьер бардем

кирстен данст

джессика честейн

сша

голливуд

оскар (премия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729660434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_815a76a0127dde771848283b0c13d0ae.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации. В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".За звание "Лучшего режиссера" поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг. На "Лучшую женскую роль" претендуют Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").В номинации "Лучшая женская роль второго плана" выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."Оскар" за "Лучшую мужскую роль" могут получить: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи. В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера. Российский "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не получил номинацию. В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон". 94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.

https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html

https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/oskar-1767476182.html

сша

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, хавьер бардем, кирстен данст, джессика честейн, сша, голливуд, оскар (премия), николь кидман