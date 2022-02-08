Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/oskar-1771731294.html
Объявлены номинанты на "Оскар"
Объявлены номинанты на "Оскар" - РИА Новости, 08.02.2022
Объявлены номинанты на "Оскар"
Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:40
2022-02-08T17:40
культура
новости культуры
хавьер бардем
кирстен данст
джессика честейн
сша
голливуд
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729660434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_815a76a0127dde771848283b0c13d0ae.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации. В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".За звание "Лучшего режиссера" поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг. На "Лучшую женскую роль" претендуют Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").В номинации "Лучшая женская роль второго плана" выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."Оскар" за "Лучшую мужскую роль" могут получить: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи. В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера. Российский "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не получил номинацию. В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон". 94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.
https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html
https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/oskar-1767476182.html
сша
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729660434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e83ca06477acaaac963463213f9cd57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, хавьер бардем, кирстен данст, джессика честейн, сша, голливуд, оскар (премия), николь кидман
17:40 08.02.2022
 
Объявлены номинанты на "Оскар"

​​Киноакадемия США назвала номинантов на премию "Оскар"

© REUTERS / Mike BlakeПодготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
Подготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации.
В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".
© NetflixКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма Власть пса
1 из 3
Кадр из фильма "Власть пса"
© Netflix
© Legendary Pictures, 2021Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
2 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© Legendary Pictures, 2021
© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "Вестсайдская история"
Кадр из фильма Вестсайдская история
3 из 3
Кадр из фильма "Вестсайдская история"
© 20th Century Studios (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Власть пса"
© Netflix
2 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© Legendary Pictures, 2021
3 из 3
Кадр из фильма "Вестсайдская история"
© 20th Century Studios (2021)
За звание "Лучшего режиссера" поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.
На "Лучшую женскую роль" претендуют Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").
Кадр из фильма Быть Рикардо
11 ноября 2021, 11:31Культура
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч.
"Оскар" за "Лучшую мужскую роль" могут получить: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").
В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи.
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
17:21Культура
Российский мультфильм "Боксбалет" номинировали на "Оскар"
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера.
Российский "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не получил номинацию.
В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".
94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.
Статуэтки Оскар во время церемонии вручения премии в 2015 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 12:34
Впервые за три года. Церемония вручения "Оскара" пройдет с ведущим
 
КультураНовости культурыХавьер БардемКирстен ДанстДжессика ЧестейнСШАГолливудОскар (премия)Николь Кидман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала