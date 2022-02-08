Объявлены номинанты на "Оскар"

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации. В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".За звание "Лучшего режиссера" поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг. На "Лучшую женскую роль" претендуют Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").В номинации "Лучшая женская роль второго плана" выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."Оскар" за "Лучшую мужскую роль" могут получить: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи. В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера. Российский "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не получил номинацию. В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон". 94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации.
В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера.
Российский "Разжимая кулаки" Киры Коваленко не получил номинацию.
В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".
94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.
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