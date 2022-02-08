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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/ogranicheniya-1771702914.html
Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений
Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений - РИА Новости, 08.02.2022
Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений
Ситуация с COVID пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста, поэтому все ограничительные мероприятия необходимы, сообщила глава... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:39
2022-02-08T15:48
распространение коронавируса
анна попова
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста, поэтому все ограничительные мероприятия необходимы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы, ещё раз хочу обратить внимание, - в фазе роста. Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697982.html
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анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество
15:39 08.02.2022 (обновлено: 15:48 08.02.2022)
 
Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений

Глава Роспотребнадзора Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста, поэтому все ограничительные мероприятия необходимы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы, ещё раз хочу обратить внимание, - в фазе роста. Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Распространение коронавирусаАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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