https://ria.ru/20220208/ogranicheniya-1771702914.html

Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений

Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений - РИА Новости, 08.02.2022

Попова напомнила о необходимости соблюдения COVID-ограничений

Ситуация с COVID пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста, поэтому все ограничительные мероприятия необходимы, сообщила глава... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:39

2022-02-08T15:39

2022-02-08T15:48

распространение коронавируса

анна попова

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с COVID пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста, поэтому все ограничительные мероприятия необходимы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы, ещё раз хочу обратить внимание, - в фазе роста. Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771697982.html

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анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество