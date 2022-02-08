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Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням
Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням - РИА Новости, 08.02.2022
Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:46
2022-02-08T16:35
общество
россия
газпром
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — отмечается в документе.Во многих городах России эти мемориалы зажигают нерегулярно — в честь торжественных и траурных дат. С инициативой установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, в начале января выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.В опубликованном на портале патриотических проектов Общероссийского народного фронта реестре, который ведет организация, содержится информация о 4359 мемориалах по всей России. Из них 945 являются Вечными огнями и функционируют постоянно, а 3414 — Огнями памяти, которые зажигаются в праздничные дни и памятные даты.
https://ria.ru/20220207/ekran-1771414279.html
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общество, россия, газпром
15:46 08.02.2022 (обновлено: 16:35 08.02.2022)
 
Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням

Президент Путин поручил обеспечить до 1 мая бесплатную поставку газа к Вечным огням

© Depositphotos / Valery VoennyyВечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / Valery Voennyy
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — отмечается в документе.
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В ростовском селе установили экран с Вечным огнем на деньги местных жителей
Во многих городах России эти мемориалы зажигают нерегулярно — в честь торжественных и траурных дат.
С инициативой установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, в начале января выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
В опубликованном на портале патриотических проектов Общероссийского народного фронта реестре, который ведет организация, содержится информация о 4359 мемориалах по всей России. Из них 945 являются Вечными огнями и функционируют постоянно, а 3414 — Огнями памяти, которые зажигаются в праздничные дни и памятные даты.
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