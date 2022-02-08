https://ria.ru/20220208/ogon-1771704348.html

Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням

Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням - РИА Новости, 08.02.2022

Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа к Вечным огням

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:46

2022-02-08T15:46

2022-02-08T16:35

общество

россия

газпром

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" до 1 мая сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране, говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля."Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", — отмечается в документе.Во многих городах России эти мемориалы зажигают нерегулярно — в честь торжественных и траурных дат. С инициативой установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, в начале января выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.В опубликованном на портале патриотических проектов Общероссийского народного фронта реестре, который ведет организация, содержится информация о 4359 мемориалах по всей России. Из них 945 являются Вечными огнями и функционируют постоянно, а 3414 — Огнями памяти, которые зажигаются в праздничные дни и памятные даты.

https://ria.ru/20220207/ekran-1771414279.html

https://ria.ru/20210508/gaz-1731515600.html

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общество, россия, газпром