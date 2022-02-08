Кулеба: Киев выполнил взятые на переговорах в Париже обязательства
Глава МИД Украины Кулеба: Киев выполнил взятые на переговорах в Париже обязательства
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, прошедших в Париже в 2019 году, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя собственные слова о нежелании Киева выполнять Минские соглашения на российских условиях.
Ранее Кулеба заявил, что Киев "объясняет каждому гостю", как Украина видит имплементацию минских соглашений, "потому что есть российское видение". По его мнению, "минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.)".
"Недавно я сделал заявление, что Украина не будет исполнять минские соглашения на российских условиях, после чего в РФ был сделан вывод, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений как таковых… Я не знаю ни одной страны ЕС, которая утверждала бы, что Украина не выполняет минские соглашения. Все что Украина взяла на себя в Париже в 2019 году, мы все сделали", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.