https://ria.ru/20220208/obyazatelstva-1771583697.html

Кулеба: Киев выполнил взятые на переговорах в Париже обязательства

Кулеба: Киев выполнил взятые на переговорах в Париже обязательства - РИА Новости, 08.02.2022

Кулеба: Киев выполнил взятые на переговорах в Париже обязательства

Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, прошедших в Париже в 2019 году, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:03

2022-02-08T03:03

2022-02-08T03:03

в мире

россия

франция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, прошедших в Париже в 2019 году, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя собственные слова о нежелании Киева выполнять Минские соглашения на российских условиях.Ранее Кулеба заявил, что Киев "объясняет каждому гостю", как Украина видит имплементацию минских соглашений, "потому что есть российское видение". По его мнению, "минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.)"."Недавно я сделал заявление, что Украина не будет исполнять минские соглашения на российских условиях, после чего в РФ был сделан вывод, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений как таковых… Я не знаю ни одной страны ЕС, которая утверждала бы, что Украина не выполняет минские соглашения. Все что Украина взяла на себя в Париже в 2019 году, мы все сделали", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220208/ugroza-1771580000.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, украина