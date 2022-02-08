https://ria.ru/20220208/obida-1771675962.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии

Эксперт объяснил, почему Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии - РИА Новости, 08.02.2022

Эксперт объяснил, почему Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии

Украинский президент Владимир Зеленский отменил свою встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, прибывшей в понедельник с визитом в Киев, обидевшись на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:05

2022-02-08T14:05

2022-02-08T14:12

в мире

эммануэль макрон

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анналена бербок

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александр рар

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БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский отменил свою встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, прибывшей в понедельник с визитом в Киев, обидевшись на Берлин и Париж за намерение вести прямой диалог с Москвой, такое мнение выразил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Ранее Бербок пояснила в Киеве, что ее встреча с Зеленским была отменена из-за изменения программы визита. В конце прошлой недели МИД ФРГ анонсировал визит Бербок в Киев, ее встречи с президентом Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Американский телеканал CNN, который в ночь на вторник показал интервью с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прокомментировал отмену встречи немецкого министра с президентом Украины как жест со стороны Киева, где недовольны позицией Берлина по поставкам вооружения на Украину, а также поддержкой "Северного потока — 2". Хотя с точки зрения протокола президент, как правило, не встречается с министром иностранных дел другого государства, однако украинский лидер неоднократно проводил встречи с главой МИД ФРГ."Действительно, что-то случилось. Есть информация, что в этом разговоре с Зеленским должен был участвовать также глава МИД Франции, который в итоге не приехал. Почему он не приехал? Потому что он получил указания своего президента, Эммануэля Макрона, из Москвы – не ехать. У Макрона появилась новая информация, ситуация изменилась, есть новый франко-российский диалог. Видимо, это существенный диалог, который касается корректировки европейской безопасности. И Макрон просто не хотел, чтобы его министр иностранных дел без дополнительной информации сидел бы в Киеве. Есть новые предложения на столе, которые надо обсудить, которые Макрон лично будет обсуждать на встрече с Зеленским в Киеве. Француз не приехал, Зеленский обиделся и сказал, что тогда он и с госпожой Бербок встречаться не будет", - считает Рар.Он добавил, что отказ во встрече с Бербок "показателен" и с точки зрения последних публичных заявлений украинских политиков и дипломатов, которые "нахально обвиняют немецкое руководство в предательстве" в связи с отказом ФРГ поставить Киеву оружие."Это типичный менталитет таких стран, как Украина. Когда им не идут навстречу, не гладят по головке – там воспринимается это как измена! Типичное непрофессиональное дипломатическое поведение. Не знаю, как долго немцы это будут терпеть", - добавил Рар.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент Макрон после визита в Москву заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы, эта цель для него выполнена.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220208/pozitsii-1771670382.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция, анналена бербок, германия, александр рар