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Названа причина смерти главы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
СМИ назвали причину смерти Игоря Носова - РИА Новости, 08.02.2022
Названа причина смерти главы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов умер на 44-м году жизни из-за инсульта, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:21
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дальний восток
особые экономические зоны
нижегородская область
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов умер на 44-м году жизни из-за инсульта, пишет РБК со ссылкой на источники.По словам собеседника СМИ, приступ случился вечером в понедельник. "Попал в реанимацию без сознания, час назад ушел", — уточнил он.Носов родился в 1978 году. Был главой "Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики" с мая прошлого года. В 2018-2020-х занимал пост замгубернатора Нижегородской области, до этого руководил АО "Особая экономическая зона "Иннополис".
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дальний восток, особые экономические зоны, нижегородская область
15:21 08.02.2022 (обновлено: 18:22 08.02.2022)
 
СМИ назвали причину смерти Игоря Носова

РБК: глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер из-за инсульта

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов умер на 44-м году жизни из-за инсульта, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседника СМИ, приступ случился вечером в понедельник. "Попал в реанимацию без сознания, час назад ушел", — уточнил он.
Носов родился в 1978 году. Был главой "Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики" с мая прошлого года. В 2018-2020-х занимал пост замгубернатора Нижегородской области, до этого руководил АО "Особая экономическая зона "Иннополис".
 
Дальний ВостокОсобые экономические зоныНижегородская область
 
 
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