https://ria.ru/20220208/nezavisimost-1771753498.html
Путин призвал создать новые научные направления для независимости России
Путин призвал создать новые научные направления для независимости России - РИА Новости, 08.02.2022
Путин призвал создать новые научные направления для независимости России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для повышения уровня технологической независимости России в стране необходимо сформировать принципиально новые научные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:35
2022-02-08T18:35
2022-02-08T18:35
технологии
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для повышения уровня технологической независимости России в стране необходимо сформировать принципиально новые научные направления, провести модернизацию лабораторий и предприятий."Задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле, может быть, даже и отрасли, сконструировать и наладить выпуск собственного, как только что министр, выступая, говорил, самого передового оборудования и средств производства", - сказал Путин на заседании совета по науке и образованию."Чрезвычайно важно, для того, чтобы повысить уровень нашей технологической независимости, провести технологическую модернизацию существующей, и возвести новые объекты, новые предприятия, лаборатории", - подчеркнул Путин.
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технологии, россия, владимир путин, общество
Путин призвал создать новые научные направления для независимости России
Путин призвал создать принципиально новые научные направления для независимости России