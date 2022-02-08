https://ria.ru/20220208/netflix-1771500111.html
Netflix объявил, что создаст еще один проект в России
Netflix объявил, что создаст еще один проект в России - РИА Новости, 08.02.2022
Netflix объявил, что создаст еще один проект в России
Netflix создаст еще один проект в России. Речь о многосерийном криминальном триллере "Зато", сообщает пресс-служба стримингового сервиса. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:00
2022-02-08T10:00
2022-02-08T11:29
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Netflix создаст еще один проект в России. Речь о многосерийном криминальном триллере "Зато", сообщает пресс-служба стримингового сервиса. Действие нового сериала развернется в постсоветский период. В центре событий окажутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Они берутся за расследование дела о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4.Режиссером проекта выбрали Дарью Жук, которая работала над "Содержанками", а авторами сценария — Михаила Шприца, Илью Шеина, Ксению Мчедлидзе.В главных ролях появятся Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Иван Мулин, Илья Исаев, Илья Маланин, Екатерина Агеева.В пресс-службе отмечают, что сериал "Зато" выйдет на Netflix по всему миру. Дата выхода будет объявлена позже. Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал "Анна К" со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю "Ничего особенного".
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, россия, полина кутепова, виктория толстоганова
10:00 08.02.2022 (обновлено: 11:29 08.02.2022)
Netflix объявил, что создаст еще один проект в России
Netflix объявил, что создаст четвертый проект в России
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Netflix создаст еще один проект в России. Речь о многосерийном криминальном триллере "Зато", сообщает пресс-служба стримингового сервиса.
Действие нового сериала развернется в постсоветский период. В центре событий окажутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Они берутся за расследование дела о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4.
Режиссером проекта выбрали Дарью Жук, которая работала над "Содержанками", а авторами сценария — Михаила Шприца, Илью Шеина, Ксению Мчедлидзе.
"Много лет обсуждали с Мишей Шприцом возможность совместной работы. С самого начала материал "Зато" был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия", — цитируют Дарью Жук в пресс-службе.
В главных ролях появятся Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Иван Мулин, Илья Исаев, Илья Маланин, Екатерина Агеева.
В пресс-службе отмечают, что сериал "Зато" выйдет на Netflix по всему миру. Дата выхода будет объявлена позже.
Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал "Анна К" со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю "Ничего особенного".