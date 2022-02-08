https://ria.ru/20220208/netflix-1771500111.html

Netflix объявил, что создаст еще один проект в России

Netflix объявил, что создаст еще один проект в России - РИА Новости, 08.02.2022

Netflix объявил, что создаст еще один проект в России

Netflix создаст еще один проект в России. Речь о многосерийном криминальном триллере "Зато", сообщает пресс-служба стримингового сервиса. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

2022-02-08T11:29

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полина кутепова

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Netflix создаст еще один проект в России. Речь о многосерийном криминальном триллере "Зато", сообщает пресс-служба стримингового сервиса. Действие нового сериала развернется в постсоветский период. В центре событий окажутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Они берутся за расследование дела о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4.Режиссером проекта выбрали Дарью Жук, которая работала над "Содержанками", а авторами сценария — Михаила Шприца, Илью Шеина, Ксению Мчедлидзе.В главных ролях появятся Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Иван Мулин, Илья Исаев, Илья Маланин, Екатерина Агеева.В пресс-службе отмечают, что сериал "Зато" выйдет на Netflix по всему миру. Дата выхода будет объявлена позже. Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал "Анна К" со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю "Ничего особенного".

https://ria.ru/20211224/serial-1765217052.html

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новости культуры, кино и сериалы, netflix, россия, полина кутепова, виктория толстоганова