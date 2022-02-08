https://ria.ru/20220208/nervy-1771576772.html

Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"

Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе" - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:10

2022-02-08T01:10

2022-02-08T11:39

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон."Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой (находятся) 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он пояснил, что в контексте "международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровно себя ведёт и это надо приветствовать".

https://ria.ru/20220208/krym-1771576104.html

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