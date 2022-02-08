https://ria.ru/20220208/nervy-1771576772.html
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе" - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"
Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:10
2022-02-08T01:10
2022-02-08T11:39
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628040_0:0:3460:1947_1920x0_80_0_0_080d651e57c61ebd87cfd9402a3c9102.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон."Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой (находятся) 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он пояснил, что в контексте "международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровно себя ведёт и это надо приветствовать".
https://ria.ru/20220208/krym-1771576104.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628040_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_f7fde83348f1b8d93f848881a9fa4c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
01:10 08.02.2022 (обновлено: 11:39 08.02.2022)
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"
Президент Франции Макрон: Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"