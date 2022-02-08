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Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе" - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"
Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:10
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украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон."Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой (находятся) 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он пояснил, что в контексте "международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровно себя ведёт и это надо приветствовать".
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в мире, россия, украина
01:10 08.02.2022 (обновлено: 11:39 08.02.2022)
 
Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"

Президент Франции Макрон: Зеленский нервничает из-за "российских войск на границе"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
"Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой (находятся) 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Он пояснил, что в контексте "международных комментариев Зеленский все-таки хладнокровно себя ведёт и это надо приветствовать".
 
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