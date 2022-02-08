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Наука
https://ria.ru/20220208/nauka-1771607461.html
Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки
Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки - РИА Новости, 08.02.2022
Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки
Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:27
2022-02-08T09:27
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
общество
технологии
дмитрий чернышенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития РФ; кроме того, существенно увеличится финансирование обновления приборной базы, на которой выполняются передовые эксперименты.Во вторник в России отмечается День науки.Новая госпрограммаИсследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, которые в 2014-2021 годах велись в рамках одноименной федеральной целевой программы, поддержат в рамках новой государственной программы научно-технологического развития, сообщил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.За время действия программы на развитие научно-технологического комплекса России было направлено около 135 миллиардов рублей, из них более 84 миллиардов — на исследования и разработки. Она была прежде всего направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок.Исследования касались самых разных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а их результаты уже были использованы организациями реального сектора экономик. В реализации программы были задействованы свыше 50 тысяч ученых, они получили результаты по более чем 2,2 тысячи научно-технических проектов, отметил Чернышенко.Эта работа продолжится в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм, добавил вице-премьер. В ней определены 11 приоритетов, отвечающих стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других.Уже имеющиеся результатыИсследования, проведенные участниками программы при поддержке Минобрнауки России, привлекли внимание более тысячи компаний — индустриальных партнеров, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Суммарный объем средств, привлеченных из реального сектора экономики, превысил 60 миллиардов рублей. В результате более 330 завершенных проектов исследователей стали источником дохода. Общий объем коммерциализации продукции и технологий за 2017–2020 годы составил почти 32 миллиарда рублей̆, сообщил Фальков.За период реализации программы увеличилось число научных статей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection. Прирост числа публикаций составил более 11 тысяч единиц. Увеличилось на 4,3 тысячи и количество заявок на выдачу патентов.Среди значимых научно-технических результатов можно выделить создание научно-исследовательского судна "Пионер-М". Это уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения. Работая на борту "Пионера-М", студенты и аспиранты смогут получать знания об изменениях в экосистеме прибрежных территорий Крыма, изучать влияние климата, биоразнообразие почв и ландшафтов, гидрологию Черного и Азовского морей.В рамках реализации программы были созданы промышленные штаммы микроорганизмов — суперпродуцентов незаменимых аминокислот и ферментных препаратов для использования в производстве кормовых добавок для сельского хозяйства, в том числе аминокислоты лизина, которые были получены учеными ГосНИИГенетики, входящей в Курчатовский институт. Разработаны цифровые интеллектуальные технологии по распознаванию речи, изображений и обработке речевых сообщений, которые используются в банковских биометрических системах и электронных средствах массовой информации.В Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева в рамках программы разрабатывали технологии создания нового поколения амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды.Господдержку получил и исследовательский ядерный реактор на базе Томского политехнического университета (ТПУ). Сегодня это единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Здесь ведутся передовые исследования в области ядерных технологий и ядерной медицины, в том числе перспективные исследования в области рационального природопользования и материаловедения. Например, на реактор легируют слитки кремния, который затем используется для создания высокопроизводительных электронных устройств. Сейчас ТПУ легирует кремний для всех российских производителей полупроводниковой продукции, а также для ряда зарубежных заказчиков.Новые приборыНо получение передовых результатов невозможно без современной экспериментальной техники. Вопрос необходимости импортозамещения приборной базы российской науки обсуждался в декабре 2021 года на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи. Это одно из важнейших направлений импортозамещения, надо предпринимать конкретные шаги по повышению суверенитета России в сфере научного приборостроения, подчеркнул тогда глава государства.Поэтому 205 российских научных и образовательных организаций в 2022 году на конкурсной основе получат гранты на обновление своей приборной базы на сумму 11,8 миллиарда рублей — это почти на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году, сообщил в январе Чернышенко по итогам конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки.Всего за последние три года на обновление приборной базы правительством РФ было направлено более 25 миллиардов рублей. Новое современное оборудование появилось уже почти в 270 научно-образовательных организациях.В число получателей грантов на обновление приборной базы в 2022 году вошли такие крупные организации, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Физико-технический институт имени Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.Общий реестр по наукеЕдиный цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях намечено создать в 2022 году.Сейчас в России такие данные находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, сказал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое провел Путин. Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.И чтобы окончательно "прозреть", необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство, заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил он. Поэтому для реализации таких сервисов в 2022 году кабинет министров запускает домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех".По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне."Чемпионат мира" в математикеБольшим событием в российской науке станет проведение в июле нынешнего года в Санкт-Петербурге Международного конгресса математиков (МКМ).Конгресс проводится международным союзом математиков один раз в четыре года. Поэтому, чтобы подчеркнуть его значимость, конгресс зачастую образно сравнивают с чемпионатом мира по футболу или Олимпийскими играми.На конгрессе представляются доклады о наиболее выдающихся достижениях в математике, вручаются Филдсовские премии, которые являются эквивалентом Нобелевской премии в области математики, а также награды за достижения в прикладной математике, вычислительной математике и геометрии, популяризации математики.На конгресс уже зарегистрировались более 5 тысяч участников из 144 стран — представлен фактически весь земной шар, сообщил журналистам вице-председатель оргкомитета по подготовке и проведению МКМ, лауреат медали Филдса 2010 года Станислав Смирнов. В числе стран-участниц он назвал Китай, Индию, Бразилию, США, Италию и другие государства. По словам Смирнова, планируется порядка 30 пленарных часовых лекций и 200 секционных докладов.
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навигатор абитуриента, университетская наука, общество, технологии, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, курчатовский институт, томский политехнический университет, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков
09:27 08.02.2022
 

Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития РФ; кроме того, существенно увеличится финансирование обновления приборной базы, на которой выполняются передовые эксперименты.
Во вторник в России отмечается День науки.

Новая госпрограмма

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, которые в 2014-2021 годах велись в рамках одноименной федеральной целевой программы, поддержат в рамках новой государственной программы научно-технологического развития, сообщил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
За время действия программы на развитие научно-технологического комплекса России было направлено около 135 миллиардов рублей, из них более 84 миллиардов — на исследования и разработки. Она была прежде всего направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок.
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Исследования касались самых разных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а их результаты уже были использованы организациями реального сектора экономик. В реализации программы были задействованы свыше 50 тысяч ученых, они получили результаты по более чем 2,2 тысячи научно-технических проектов, отметил Чернышенко.
Эта работа продолжится в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм, добавил вице-премьер. В ней определены 11 приоритетов, отвечающих стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других.

Уже имеющиеся результаты

Исследования, проведенные участниками программы при поддержке Минобрнауки России, привлекли внимание более тысячи компаний — индустриальных партнеров, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Суммарный объем средств, привлеченных из реального сектора экономики, превысил 60 миллиардов рублей. В результате более 330 завершенных проектов исследователей стали источником дохода. Общий объем коммерциализации продукции и технологий за 2017–2020 годы составил почти 32 миллиарда рублей̆, сообщил Фальков.
За период реализации программы увеличилось число научных статей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection. Прирост числа публикаций составил более 11 тысяч единиц. Увеличилось на 4,3 тысячи и количество заявок на выдачу патентов.
Среди значимых научно-технических результатов можно выделить создание научно-исследовательского судна "Пионер-М". Это уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения. Работая на борту "Пионера-М", студенты и аспиранты смогут получать знания об изменениях в экосистеме прибрежных территорий Крыма, изучать влияние климата, биоразнообразие почв и ландшафтов, гидрологию Черного и Азовского морей.
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В рамках реализации программы были созданы промышленные штаммы микроорганизмов — суперпродуцентов незаменимых аминокислот и ферментных препаратов для использования в производстве кормовых добавок для сельского хозяйства, в том числе аминокислоты лизина, которые были получены учеными ГосНИИГенетики, входящей в Курчатовский институт. Разработаны цифровые интеллектуальные технологии по распознаванию речи, изображений и обработке речевых сообщений, которые используются в банковских биометрических системах и электронных средствах массовой информации.
В Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева в рамках программы разрабатывали технологии создания нового поколения амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды.
Господдержку получил и исследовательский ядерный реактор на базе Томского политехнического университета (ТПУ). Сегодня это единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Здесь ведутся передовые исследования в области ядерных технологий и ядерной медицины, в том числе перспективные исследования в области рационального природопользования и материаловедения. Например, на реактор легируют слитки кремния, который затем используется для создания высокопроизводительных электронных устройств. Сейчас ТПУ легирует кремний для всех российских производителей полупроводниковой продукции, а также для ряда зарубежных заказчиков.

Новые приборы

Но получение передовых результатов невозможно без современной экспериментальной техники. Вопрос необходимости импортозамещения приборной базы российской науки обсуждался в декабре 2021 года на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи. Это одно из важнейших направлений импортозамещения, надо предпринимать конкретные шаги по повышению суверенитета России в сфере научного приборостроения, подчеркнул тогда глава государства.
Поэтому 205 российских научных и образовательных организаций в 2022 году на конкурсной основе получат гранты на обновление своей приборной базы на сумму 11,8 миллиарда рублей — это почти на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году, сообщил в январе Чернышенко по итогам конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки.
Всего за последние три года на обновление приборной базы правительством РФ было направлено более 25 миллиардов рублей. Новое современное оборудование появилось уже почти в 270 научно-образовательных организациях.
В число получателей грантов на обновление приборной базы в 2022 году вошли такие крупные организации, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Физико-технический институт имени Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.
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Общий реестр по науке

Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях намечено создать в 2022 году.
Сейчас в России такие данные находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, сказал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое провел Путин. Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.
И чтобы окончательно "прозреть", необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство, заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил он. Поэтому для реализации таких сервисов в 2022 году кабинет министров запускает домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех".
По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне.

"Чемпионат мира" в математике

Большим событием в российской науке станет проведение в июле нынешнего года в Санкт-Петербурге Международного конгресса математиков (МКМ).
Конгресс проводится международным союзом математиков один раз в четыре года. Поэтому, чтобы подчеркнуть его значимость, конгресс зачастую образно сравнивают с чемпионатом мира по футболу или Олимпийскими играми.
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На конгрессе представляются доклады о наиболее выдающихся достижениях в математике, вручаются Филдсовские премии, которые являются эквивалентом Нобелевской премии в области математики, а также награды за достижения в прикладной математике, вычислительной математике и геометрии, популяризации математики.
На конгресс уже зарегистрировались более 5 тысяч участников из 144 стран — представлен фактически весь земной шар, сообщил журналистам вице-председатель оргкомитета по подготовке и проведению МКМ, лауреат медали Филдса 2010 года Станислав Смирнов. В числе стран-участниц он назвал Китай, Индию, Бразилию, США, Италию и другие государства. По словам Смирнова, планируется порядка 30 пленарных часовых лекций и 200 секционных докладов.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаОбществоТехнологииДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинРоссияКурчатовский институтТомский политехнический университетРоссийская академия наукМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий Фальков
 
 
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