https://ria.ru/20220208/nauka-1771607461.html

Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки

Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки - РИА Новости, 08.02.2022

Российскую науку намечено развивать с помощью новых механизмов господдержки

Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:27

2022-02-08T09:27

2022-02-08T09:27

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

общество

технологии

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исследования и разработки российских ученых будут продолжаться с помощью новых механизмов поддержки со стороны государства, прежде всего в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития РФ; кроме того, существенно увеличится финансирование обновления приборной базы, на которой выполняются передовые эксперименты.Во вторник в России отмечается День науки.Новая госпрограммаИсследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, которые в 2014-2021 годах велись в рамках одноименной федеральной целевой программы, поддержат в рамках новой государственной программы научно-технологического развития, сообщил накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.За время действия программы на развитие научно-технологического комплекса России было направлено около 135 миллиардов рублей, из них более 84 миллиардов — на исследования и разработки. Она была прежде всего направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок.Исследования касались самых разных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а их результаты уже были использованы организациями реального сектора экономик. В реализации программы были задействованы свыше 50 тысяч ученых, они получили результаты по более чем 2,2 тысячи научно-технических проектов, отметил Чернышенко.Эта работа продолжится в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм, добавил вице-премьер. В ней определены 11 приоритетов, отвечающих стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других.Уже имеющиеся результатыИсследования, проведенные участниками программы при поддержке Минобрнауки России, привлекли внимание более тысячи компаний — индустриальных партнеров, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Суммарный объем средств, привлеченных из реального сектора экономики, превысил 60 миллиардов рублей. В результате более 330 завершенных проектов исследователей стали источником дохода. Общий объем коммерциализации продукции и технологий за 2017–2020 годы составил почти 32 миллиарда рублей̆, сообщил Фальков.За период реализации программы увеличилось число научных статей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection. Прирост числа публикаций составил более 11 тысяч единиц. Увеличилось на 4,3 тысячи и количество заявок на выдачу патентов.Среди значимых научно-технических результатов можно выделить создание научно-исследовательского судна "Пионер-М". Это уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения. Работая на борту "Пионера-М", студенты и аспиранты смогут получать знания об изменениях в экосистеме прибрежных территорий Крыма, изучать влияние климата, биоразнообразие почв и ландшафтов, гидрологию Черного и Азовского морей.В рамках реализации программы были созданы промышленные штаммы микроорганизмов — суперпродуцентов незаменимых аминокислот и ферментных препаратов для использования в производстве кормовых добавок для сельского хозяйства, в том числе аминокислоты лизина, которые были получены учеными ГосНИИГенетики, входящей в Курчатовский институт. Разработаны цифровые интеллектуальные технологии по распознаванию речи, изображений и обработке речевых сообщений, которые используются в банковских биометрических системах и электронных средствах массовой информации.В Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева в рамках программы разрабатывали технологии создания нового поколения амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды.Господдержку получил и исследовательский ядерный реактор на базе Томского политехнического университета (ТПУ). Сегодня это единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Здесь ведутся передовые исследования в области ядерных технологий и ядерной медицины, в том числе перспективные исследования в области рационального природопользования и материаловедения. Например, на реактор легируют слитки кремния, который затем используется для создания высокопроизводительных электронных устройств. Сейчас ТПУ легирует кремний для всех российских производителей полупроводниковой продукции, а также для ряда зарубежных заказчиков.Новые приборыНо получение передовых результатов невозможно без современной экспериментальной техники. Вопрос необходимости импортозамещения приборной базы российской науки обсуждался в декабре 2021 года на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи. Это одно из важнейших направлений импортозамещения, надо предпринимать конкретные шаги по повышению суверенитета России в сфере научного приборостроения, подчеркнул тогда глава государства.Поэтому 205 российских научных и образовательных организаций в 2022 году на конкурсной основе получат гранты на обновление своей приборной базы на сумму 11,8 миллиарда рублей — это почти на 4 миллиарда больше, чем в 2021 году, сообщил в январе Чернышенко по итогам конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки.Всего за последние три года на обновление приборной базы правительством РФ было направлено более 25 миллиардов рублей. Новое современное оборудование появилось уже почти в 270 научно-образовательных организациях.В число получателей грантов на обновление приборной базы в 2022 году вошли такие крупные организации, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Физико-технический институт имени Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.Общий реестр по наукеЕдиный цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях намечено создать в 2022 году.Сейчас в России такие данные находятся в разрозненных сервисах и информационных системах, сказал Чернышенко, выступая в конце декабря 2021 года на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, которое провел Путин. Такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению, пояснял вице-премьер.И чтобы окончательно "прозреть", необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство, заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил он. Поэтому для реализации таких сервисов в 2022 году кабинет министров запускает домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех".По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне."Чемпионат мира" в математикеБольшим событием в российской науке станет проведение в июле нынешнего года в Санкт-Петербурге Международного конгресса математиков (МКМ).Конгресс проводится международным союзом математиков один раз в четыре года. Поэтому, чтобы подчеркнуть его значимость, конгресс зачастую образно сравнивают с чемпионатом мира по футболу или Олимпийскими играми.На конгрессе представляются доклады о наиболее выдающихся достижениях в математике, вручаются Филдсовские премии, которые являются эквивалентом Нобелевской премии в области математики, а также награды за достижения в прикладной математике, вычислительной математике и геометрии, популяризации математики.На конгресс уже зарегистрировались более 5 тысяч участников из 144 стран — представлен фактически весь земной шар, сообщил журналистам вице-председатель оргкомитета по подготовке и проведению МКМ, лауреат медали Филдса 2010 года Станислав Смирнов. В числе стран-участниц он назвал Китай, Индию, Бразилию, США, Италию и другие государства. По словам Смирнова, планируется порядка 30 пленарных часовых лекций и 200 секционных докладов.

https://na.ria.ru/20220125/minobr-1769417511.html

https://ria.ru/20220126/dgtu-1769486376.html

https://ria.ru/20220113/mifi-1767535459.html

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, общество, технологии, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, курчатовский институт, томский политехнический университет, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков