https://ria.ru/20220208/nauka-1771526226.html

Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды

Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды - РИА Новости, 08.02.2022

Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды

Научиться изготавливать бумагу и добывать нефть, заглянуть внутрь человека или опуститься на дно Байкала, исследовать настоящий космический корабль или... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:00

2022-02-08T08:00

2022-02-08T10:34

космос - риа наука

альберт эйнштейн

юрий гагарин (космонавт)

россия

success rockets

международная космическая станция (мкс)

культура

социальный навигатор

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Научиться изготавливать бумагу и добывать нефть, заглянуть внутрь человека или опуститься на дно Байкала, исследовать настоящий космический корабль или сгенерировать волны, увидеть фрагменты небесных тел и останки крупнейших млекопитающих — все это возможно в научных музеях. О самых интересных — в материале РИА Новости в День российской науки.Руками трогатьИнтерактивные музеи, созданные по принципу лаборатории, пользуются невероятной популярностью не только у детей, но и у взрослых. Формат, который сегодня считают ультрасовременным, опробовали много десятилетий назад. Так, в 1935-м автор известных научно-популярных книг Яков Перельман открыл на набережной Мойки в Ленинграде Дом занимательной науки, который прекратил существование с началом Великой Отечественной войны. Из бутылки, стоящей в битом льду, посетителям наливали кипящий чай, а ложка, размешивающая сахар, исчезала на глазах — таким образом наглядно демонстрировали работу сосуда Дьюара (термоса) и реакцию на температуру сплава Вуда, который таял при 68 градусах по Цельсию.Некоторые идеи экспериментальной лаборатории Перельмана взяли на вооружение основатели самого большого в Москве интерактивного музея науки "Экспериментаниум". С 2011-го здесь можно собственными глазами увидеть звук и понять, из чего состоит свет, уловить принцип образования волн на примере уникальной гидроинсталляции. И еще раз убедиться, что научные законы — это настоящее волшебство. Все экспонаты можно трогать, двигать и изучать. Также в музее проводят лекции, где на глазах у посетителей замораживают и взрывают газ или объясняют, как Архимед поджигал вражеские корабли при помощи солнечного света.Кроме опыта отечественных первопроходцев, основатели "Экспериментаниума" изучили работу самых популярных в мире подобных музеев мира: Тома Тита в Стокгольме (Тom Tit’s Experiment), "Эврики" в Хельсинки и "Эксплораториума" в Сан-Франциско, открытого в 1969-м. В последнем даже приобрели несколько экспонатов — например, летающие магниты и генератор облаков.Центров, где в игровой форме дети могут учиться, в России все больше: музей занимательных наук "ЭйнштейниУм" в Краснодаре, интерактивный "Ньютон-парк" в Красноярске, Музей Эйнштейна — в Мытищах и Ярославле. Звезды на ЗемлеУглубить школьные знания сегодня можно не только на интерактивных площадках — образовательные программы есть, например, в московском Музее космонавтики. Урок по физике, посвященный реактивному движению, стоит провести именно здесь. А вот то, что в экспозиционном пространстве проходят занятия по русскому, английскому языку и физкультуре, — для многих будет неожиданностью. Так, свои спортивные результаты можно сравнить с нормативами советских и современных космонавтов, а стиль речи прочувствовать на примере плакатных слоганов и канцелярских речевых оборотов приказа Совета Министров СССР. Историю космонавтики предлагают изучать и всей семьей — для этого сотрудники отдела научной популяризации разработали квест "Космический экипаж". Он объединил сразу три выставочные площадки, расположенные на ВДНХ: к Музею космонавтики присоединились центр "Авиация и космонавтика" и интерактивный комплекс "Буран". Капитаном воображаемого судна становится непременно самый младший член команды, который придумывает позывной и курирует полет.В экспозиции около пяти тысяч предметов, среди которых — чучела Белки и Стрелки, кардиограмма Юрия Гагарина, снятая перед первым полетом, и четыре оригинальных спускаемых аппарата. Попасть внутрь, к сожалению, не получится, но космические корабли показаны так, что можно рассмотреть все до мельчайших деталей с помощью стекол и приступок. Также есть тренажер, управление которым по ощущениям сопоставимо с настоящим полетом к звездам.Недавно коллекцию пополнил технологический дубликат 3D-биопринтера для печати тканей на борту МКС. Также идет сотрудничество с компанией Success Rockets — после благополучного запуска мини-версии она готовит к выводу на орбиту настоящую ракету. Этапы работы планируют отразить в экспозиции.Продолжить изучение устройства летательных аппаратов можно в павильоне "Космос" на ВДНХ, который полностью перестроили в 2018 году. Всего в России около ста музеев, посвященных истории космонавтики. Одно из центральных мест занимает Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — первый на территории СССР, в открытии которого принимал участие сам Юрий Гагарин.В 2021-м там завершили масштабную реконструкцию. Для тех, кто особенно интересуется темой космоса, есть туры на Байконур. Стоимость пятидневного путешествия с наблюдением за запуском корабля обойдется примерно в сто тысяч рублей.Схватить мамонта за бивеньПостигнув природу "всех вещей" и совершив полет в другую галактику, можно отправиться в путешествие во времени. Один из самых крупных в России музеев, посвященных эволюции и естественной истории, — Дарвиновский. Здесь представлены все известные живые существа с древнейших времен до наших дней — согласно теории эволюции Чарльза Дарвина. Сложно понять, что вызывает у детей больший восторг: чучела самых необычных животных или современные технологии.Экспозиция "Живая планета" — грандиозная инсталляция, с помощью объемного звука, света и спецэффектов рассказывающая о жизни на Земле за последние 4,5 миллиарда лет. В интерактивном образовательном центре предлагают услышать шипение мадагаскарского таракана и сердцебиение колибри, уловить запах окружающего мира. В зале "Зоогеографии" благодаря технологиям дополненной реальности оживают галапагосская черепаха, кошачий лемур, африканский страус и антилопа. Самых миролюбивых можно погладить. Есть и живые экспозиции, в которых размножаются бабочки, пауки и скорпионы. В палеопарке в окружении древних хвойников и папоротников представлены модели амурозавра, мастодонзавра, мамонта и других гигантских древних существ в натуральную величину.А вот в Вятском палеонтологическом музее можно увидеть настоящие останки другого древнего ящера — парейазавра. Котельническое местонахождение в Кировской области, откуда привезли многие экспонаты, — одно из крупнейших в мире, доисторические животные обитали там 200-240 миллионов лет назад. Уникальность находок — в их удивительной сохранности, вплоть до эмали на зубах. Среди множества музеев естественной природы нужно отметить и Байкальский в Листвянке — единственный в России музей одного озера. Туристов особенно привлекает необычная экспозиция, которая позволяет погрузиться на дно водоема, на глубину 1637 метров. Для этого специальную комнату оборудовали как легендарный глубоководный аппарат "Пайсис-11", на нем проводили исследования еще 30 лет назад. Спуск виртуальный, но впечатления самые реальные — посетители говорят, даже уши закладывает.

https://ria.ru/20200223/1565056423.html

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космос - риа наука, альберт эйнштейн, юрий гагарин (космонавт), россия, success rockets, международная космическая станция (мкс), социальный навигатор, сн_образование