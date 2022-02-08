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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/nauka-1771526226.html
Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды
Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды - РИА Новости, 08.02.2022
Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды
Научиться изготавливать бумагу и добывать нефть, заглянуть внутрь человека или опуститься на дно Байкала, исследовать настоящий космический корабль или... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:00
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космос - риа наука
альберт эйнштейн
юрий гагарин (космонавт)
россия
success rockets
международная космическая станция (мкс)
культура
социальный навигатор
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Научиться изготавливать бумагу и добывать нефть, заглянуть внутрь человека или опуститься на дно Байкала, исследовать настоящий космический корабль или сгенерировать волны, увидеть фрагменты небесных тел и останки крупнейших млекопитающих — все это возможно в научных музеях. О самых интересных — в материале РИА Новости в День российской науки.Руками трогатьИнтерактивные музеи, созданные по принципу лаборатории, пользуются невероятной популярностью не только у детей, но и у взрослых. Формат, который сегодня считают ультрасовременным, опробовали много десятилетий назад. Так, в 1935-м автор известных научно-популярных книг Яков Перельман открыл на набережной Мойки в Ленинграде Дом занимательной науки, который прекратил существование с началом Великой Отечественной войны. Из бутылки, стоящей в битом льду, посетителям наливали кипящий чай, а ложка, размешивающая сахар, исчезала на глазах — таким образом наглядно демонстрировали работу сосуда Дьюара (термоса) и реакцию на температуру сплава Вуда, который таял при 68 градусах по Цельсию.Некоторые идеи экспериментальной лаборатории Перельмана взяли на вооружение основатели самого большого в Москве интерактивного музея науки "Экспериментаниум". С 2011-го здесь можно собственными глазами увидеть звук и понять, из чего состоит свет, уловить принцип образования волн на примере уникальной гидроинсталляции. И еще раз убедиться, что научные законы — это настоящее волшебство. Все экспонаты можно трогать, двигать и изучать. Также в музее проводят лекции, где на глазах у посетителей замораживают и взрывают газ или объясняют, как Архимед поджигал вражеские корабли при помощи солнечного света.Кроме опыта отечественных первопроходцев, основатели "Экспериментаниума" изучили работу самых популярных в мире подобных музеев мира: Тома Тита в Стокгольме (Тom Tit’s Experiment), "Эврики" в Хельсинки и "Эксплораториума" в Сан-Франциско, открытого в 1969-м. В последнем даже приобрели несколько экспонатов — например, летающие магниты и генератор облаков.Центров, где в игровой форме дети могут учиться, в России все больше: музей занимательных наук "ЭйнштейниУм" в Краснодаре, интерактивный "Ньютон-парк" в Красноярске, Музей Эйнштейна — в Мытищах и Ярославле. Звезды на ЗемлеУглубить школьные знания сегодня можно не только на интерактивных площадках — образовательные программы есть, например, в московском Музее космонавтики. Урок по физике, посвященный реактивному движению, стоит провести именно здесь. А вот то, что в экспозиционном пространстве проходят занятия по русскому, английскому языку и физкультуре, — для многих будет неожиданностью. Так, свои спортивные результаты можно сравнить с нормативами советских и современных космонавтов, а стиль речи прочувствовать на примере плакатных слоганов и канцелярских речевых оборотов приказа Совета Министров СССР. Историю космонавтики предлагают изучать и всей семьей — для этого сотрудники отдела научной популяризации разработали квест "Космический экипаж". Он объединил сразу три выставочные площадки, расположенные на ВДНХ: к Музею космонавтики присоединились центр "Авиация и космонавтика" и интерактивный комплекс "Буран". Капитаном воображаемого судна становится непременно самый младший член команды, который придумывает позывной и курирует полет.В экспозиции около пяти тысяч предметов, среди которых — чучела Белки и Стрелки, кардиограмма Юрия Гагарина, снятая перед первым полетом, и четыре оригинальных спускаемых аппарата. Попасть внутрь, к сожалению, не получится, но космические корабли показаны так, что можно рассмотреть все до мельчайших деталей с помощью стекол и приступок. Также есть тренажер, управление которым по ощущениям сопоставимо с настоящим полетом к звездам.Недавно коллекцию пополнил технологический дубликат 3D-биопринтера для печати тканей на борту МКС. Также идет сотрудничество с компанией Success Rockets — после благополучного запуска мини-версии она готовит к выводу на орбиту настоящую ракету. Этапы работы планируют отразить в экспозиции.Продолжить изучение устройства летательных аппаратов можно в павильоне "Космос" на ВДНХ, который полностью перестроили в 2018 году. Всего в России около ста музеев, посвященных истории космонавтики. Одно из центральных мест занимает Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — первый на территории СССР, в открытии которого принимал участие сам Юрий Гагарин.В 2021-м там завершили масштабную реконструкцию. Для тех, кто особенно интересуется темой космоса, есть туры на Байконур. Стоимость пятидневного путешествия с наблюдением за запуском корабля обойдется примерно в сто тысяч рублей.Схватить мамонта за бивеньПостигнув природу "всех вещей" и совершив полет в другую галактику, можно отправиться в путешествие во времени. Один из самых крупных в России музеев, посвященных эволюции и естественной истории, — Дарвиновский. Здесь представлены все известные живые существа с древнейших времен до наших дней — согласно теории эволюции Чарльза Дарвина. Сложно понять, что вызывает у детей больший восторг: чучела самых необычных животных или современные технологии.Экспозиция "Живая планета" — грандиозная инсталляция, с помощью объемного звука, света и спецэффектов рассказывающая о жизни на Земле за последние 4,5 миллиарда лет. В интерактивном образовательном центре предлагают услышать шипение мадагаскарского таракана и сердцебиение колибри, уловить запах окружающего мира. В зале "Зоогеографии" благодаря технологиям дополненной реальности оживают галапагосская черепаха, кошачий лемур, африканский страус и антилопа. Самых миролюбивых можно погладить. Есть и живые экспозиции, в которых размножаются бабочки, пауки и скорпионы. В палеопарке в окружении древних хвойников и папоротников представлены модели амурозавра, мастодонзавра, мамонта и других гигантских древних существ в натуральную величину.А вот в Вятском палеонтологическом музее можно увидеть настоящие останки другого древнего ящера — парейазавра. Котельническое местонахождение в Кировской области, откуда привезли многие экспонаты, — одно из крупнейших в мире, доисторические животные обитали там 200-240 миллионов лет назад. Уникальность находок — в их удивительной сохранности, вплоть до эмали на зубах. Среди множества музеев естественной природы нужно отметить и Байкальский в Листвянке — единственный в России музей одного озера. Туристов особенно привлекает необычная экспозиция, которая позволяет погрузиться на дно водоема, на глубину 1637 метров. Для этого специальную комнату оборудовали как легендарный глубоководный аппарат "Пайсис-11", на нем проводили исследования еще 30 лет назад. Спуск виртуальный, но впечатления самые реальные — посетители говорят, даже уши закладывает.
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космос - риа наука, альберт эйнштейн, юрий гагарин (космонавт), россия, success rockets, международная космическая станция (мкс), социальный навигатор, сн_образование
08:00 08.02.2022 (обновлено: 10:34 08.02.2022)
 

Музеи, в которых можно "похимичить" и дотянуться до звезды

© Depositphotos / prometeusДети проводят научный эксперимент
Дети проводят научный эксперимент - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / prometeus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Научиться изготавливать бумагу и добывать нефть, заглянуть внутрь человека или опуститься на дно Байкала, исследовать настоящий космический корабль или сгенерировать волны, увидеть фрагменты небесных тел и останки крупнейших млекопитающих — все это возможно в научных музеях. О самых интересных — в материале РИА Новости в День российской науки.

Руками трогать

Интерактивные музеи, созданные по принципу лаборатории, пользуются невероятной популярностью не только у детей, но и у взрослых. Формат, который сегодня считают ультрасовременным, опробовали много десятилетий назад. Так, в 1935-м автор известных научно-популярных книг Яков Перельман открыл на набережной Мойки в Ленинграде Дом занимательной науки, который прекратил существование с началом Великой Отечественной войны.
Из бутылки, стоящей в битом льду, посетителям наливали кипящий чай, а ложка, размешивающая сахар, исчезала на глазах — таким образом наглядно демонстрировали работу сосуда Дьюара (термоса) и реакцию на температуру сплава Вуда, который таял при 68 градусах по Цельсию.
Некоторые идеи экспериментальной лаборатории Перельмана взяли на вооружение основатели самого большого в Москве интерактивного музея науки "Экспериментаниум". С 2011-го здесь можно собственными глазами увидеть звук и понять, из чего состоит свет, уловить принцип образования волн на примере уникальной гидроинсталляции. И еще раз убедиться, что научные законы — это настоящее волшебство. Все экспонаты можно трогать, двигать и изучать. Также в музее проводят лекции, где на глазах у посетителей замораживают и взрывают газ или объясняют, как Архимед поджигал вражеские корабли при помощи солнечного света.
© Фото : фото предоставлено музеем "Экспериментариум"Музей занимательных наук "Экспериментаниум"
Музей занимательных наук Экспериментаниум - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : фото предоставлено музеем "Экспериментариум"
Музей занимательных наук "Экспериментаниум"
Кроме опыта отечественных первопроходцев, основатели "Экспериментаниума" изучили работу самых популярных в мире подобных музеев мира: Тома Тита в Стокгольме (Тom Tit’s Experiment), "Эврики" в Хельсинки и "Эксплораториума" в Сан-Франциско, открытого в 1969-м. В последнем даже приобрели несколько экспонатов — например, летающие магниты и генератор облаков.
Центров, где в игровой форме дети могут учиться, в России все больше: музей занимательных наук "ЭйнштейниУм" в Краснодаре, интерактивный "Ньютон-парк" в Красноярске, Музей Эйнштейна — в Мытищах и Ярославле.

Звезды на Земле

Углубить школьные знания сегодня можно не только на интерактивных площадках — образовательные программы есть, например, в московском Музее космонавтики. Урок по физике, посвященный реактивному движению, стоит провести именно здесь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители в московском Музее космонавтики на ВДНХ

Посетители в Московском музее космонавтики на ВДНХ.
1 из 3

Посетители в московском Музее космонавтики на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Юный посетитель в московском Музее космонавтики на ВДНХ

Юный посетитель в Московском музее космонавтики на ВДНХ
2 из 3

Юный посетитель в московском Музее космонавтики на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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CC0 / Музей космонавтики / Панорама зала "Исследования Луны и планет Солнечной системы" в Музее космонавтики в Москве
Панорама зала Исследования Луны и планет Солнечной системы в Музее космонавтики в Москве
3 из 3
Панорама зала "Исследования Луны и планет Солнечной системы" в Музее космонавтики в Москве
CC0 / Музей космонавтики /
1 из 3

Посетители в московском Музее космонавтики на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Юный посетитель в московском Музее космонавтики на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Панорама зала "Исследования Луны и планет Солнечной системы" в Музее космонавтики в Москве
CC0 / Музей космонавтики /
А вот то, что в экспозиционном пространстве проходят занятия по русскому, английскому языку и физкультуре, — для многих будет неожиданностью. Так, свои спортивные результаты можно сравнить с нормативами советских и современных космонавтов, а стиль речи прочувствовать на примере плакатных слоганов и канцелярских речевых оборотов приказа Совета Министров СССР.
Историю космонавтики предлагают изучать и всей семьей — для этого сотрудники отдела научной популяризации разработали квест "Космический экипаж". Он объединил сразу три выставочные площадки, расположенные на ВДНХ: к Музею космонавтики присоединились центр "Авиация и космонавтика" и интерактивный комплекс "Буран". Капитаном воображаемого судна становится непременно самый младший член команды, который придумывает позывной и курирует полет.
© Фото предоставлено Московским музем космонавтикиБуклеты для семейного квеста
Буклеты для семейного квеста
1 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
© Фото предоставлено Московским музем космонавтикиБуклеты для семейного квеста
Буклеты для семейного квеста
2 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
© Фото предоставлено Московским музем космонавтикиБуклеты для семейного квеста
Буклеты для семейного квеста
3 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики

Музей космонавтики в Москве

Московский музей космонавтики
4 из 4

Музей космонавтики в Москве

© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
1 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
2 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
3 из 4
Буклеты для семейного квеста
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
4 из 4

Музей космонавтики в Москве

© Фото предоставлено Московским музем космонавтики

"Мало хранить и изучать, очень важно показывать и интерпретировать. Поэтому сегодня у нас в музее не только экскурсоводы. Мы ввели понятие научного коммуникатора — человека, который на русском или английском будет говорить о тех предметах, которые интересны именно вам, изменит маршрут движения, объяснит, как все устроено, на основе каких законов физики и химии работает технология", — рассказывает Вячеслав Климентов, заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе.

В экспозиции около пяти тысяч предметов, среди которых — чучела Белки и Стрелки, кардиограмма Юрия Гагарина, снятая перед первым полетом, и четыре оригинальных спускаемых аппарата. Попасть внутрь, к сожалению, не получится, но космические корабли показаны так, что можно рассмотреть все до мельчайших деталей с помощью стекол и приступок. Также есть тренажер, управление которым по ощущениям сопоставимо с настоящим полетом к звездам.
© Фото предоставлено Московским музем космонавтикиСпускаемый аппарат Артемьева
Спускаемый аппарат Артемьева
1 из 2
Спускаемый аппарат Артемьева
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики

Кардиограмма Юрия Гагарина в московском Музее космонавтики

Кардиограмма Юрия Гагарина в Московском музее космонавтики
2 из 2

Кардиограмма Юрия Гагарина в московском Музее космонавтики

© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
1 из 2
Спускаемый аппарат Артемьева
© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
2 из 2

Кардиограмма Юрия Гагарина в московском Музее космонавтики

© Фото предоставлено Московским музем космонавтики
Недавно коллекцию пополнил технологический дубликат 3D-биопринтера для печати тканей на борту МКС. Также идет сотрудничество с компанией Success Rockets — после благополучного запуска мини-версии она готовит к выводу на орбиту настоящую ракету. Этапы работы планируют отразить в экспозиции.
Продолжить изучение устройства летательных аппаратов можно в павильоне "Космос" на ВДНХ, который полностью перестроили в 2018 году. Всего в России около ста музеев, посвященных истории космонавтики.
Одно из центральных мест занимает Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге — первый на территории СССР, в открытии которого принимал участие сам Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
1 из 5

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель "Протона" (научная станция искусственного спутника Земли, запущенного во времена СССР) в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге в экспозиции государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
2 из 5

Модель "Протона" (научная станция искусственного спутника Земли, запущенного во времена СССР) в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Скафандр в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Скафандр в экспозиции государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
3 из 5

Скафандр в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
4 из 5

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

Скульптурная композиция в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге
5 из 5

Скульптурная композиция в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 5

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 5

Модель "Протона" (научная станция искусственного спутника Земли, запущенного во времена СССР) в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

Скафандр в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Экспонаты в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Скульптурная композиция в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В 2021-м там завершили масштабную реконструкцию. Для тех, кто особенно интересуется темой космоса, есть туры на Байконур. Стоимость пятидневного путешествия с наблюдением за запуском корабля обойдется примерно в сто тысяч рублей.

Схватить мамонта за бивень

Постигнув природу "всех вещей" и совершив полет в другую галактику, можно отправиться в путешествие во времени. Один из самых крупных в России музеев, посвященных эволюции и естественной истории, — Дарвиновский. Здесь представлены все известные живые существа с древнейших времен до наших дней — согласно теории эволюции Чарльза Дарвина. Сложно понять, что вызывает у детей больший восторг: чучела самых необычных животных или современные технологии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

Экспозиция Государственного Дарвиновского музея
1 из 3

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Здание Государственного Дарвиновского музея

Экспозиция Государственного Дарвиновского музея
2 из 3

Здание Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

Экспозиция Государственного Дарвиновского музея
3 из 3

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Здание Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Постоянная экспозиция Государственного Дарвиновского музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Экспозиция "Живая планета" — грандиозная инсталляция, с помощью объемного звука, света и спецэффектов рассказывающая о жизни на Земле за последние 4,5 миллиарда лет. В интерактивном образовательном центре предлагают услышать шипение мадагаскарского таракана и сердцебиение колибри, уловить запах окружающего мира.
В зале "Зоогеографии" благодаря технологиям дополненной реальности оживают галапагосская черепаха, кошачий лемур, африканский страус и антилопа. Самых миролюбивых можно погладить. Есть и живые экспозиции, в которых размножаются бабочки, пауки и скорпионы. В палеопарке в окружении древних хвойников и папоротников представлены модели амурозавра, мастодонзавра, мамонта и других гигантских древних существ в натуральную величину.
CC0 / Dafnochka / Тарбозавр в Вятском палеонтологическом музее
Тарбозавр в Вятском палеонтологическом музее - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
CC0 / Dafnochka /
Тарбозавр в Вятском палеонтологическом музее
А вот в Вятском палеонтологическом музее можно увидеть настоящие останки другого древнего ящера — парейазавра. Котельническое местонахождение в Кировской области, откуда привезли многие экспонаты, — одно из крупнейших в мире, доисторические животные обитали там 200-240 миллионов лет назад. Уникальность находок — в их удивительной сохранности, вплоть до эмали на зубах.
Среди множества музеев естественной природы нужно отметить и Байкальский в Листвянке — единственный в России музей одного озера. Туристов особенно привлекает необычная экспозиция, которая позволяет погрузиться на дно водоема, на глубину 1637 метров. Для этого специальную комнату оборудовали как легендарный глубоководный аппарат "Пайсис-11", на нем проводили исследования еще 30 лет назад. Спуск виртуальный, но впечатления самые реальные — посетители говорят, даже уши закладывает.
Тульский государственный музей оружия - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
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КультураКосмос - РИА НаукаАльберт ЭйнштейнЮрий Гагарин (космонавт)РоссияSuccess RocketsМеждународная космическая станция (МКС)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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