https://ria.ru/20220208/nato-1771736426.html

Одно обещание оказалось худшей ошибкой НАТО

Во Франции назвали худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.02.2022

Одно обещание оказалось худшей ошибкой НАТО

Данное на саммите НАТО в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию стало "худшим компромиссом" альянса в отношениях с Россией, заявил в беседе с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:37

2022-02-08T17:37

2022-02-08T17:58

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Данное на саммите НАТО в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию стало "худшим компромиссом" альянса в отношениях с Россией, заявил в беседе с Le Figaro бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.По мнению специалиста по международным отношениям, у России нет планов воссоздать Советский Союз, как это иногда ей приписывают, но при этом в Москве хотят иметь близкие отношения с Киевом.Геэнно заявил, что расширение НАТО на восток после распада СССР и социалистического блока стало ошибкой, а данное на бухарестском саммите в 2008 году обещание принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало поводом для беспокойства в Москве."После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — сказал дипломат.При этом он уверен, что Украину нельзя лишать права выбирать себе союзников самостоятельно, но в то же время выступил за то, чтобы Киев в будущем отказался от вступления в блок взамен на ограничения на размещение вдоль ее границ вооружений.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220208/makron-1771704872.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html

https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html

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нато, россия, восточная европа, грузия, украина, в мире