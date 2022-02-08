Одно обещание оказалось худшей ошибкой НАТО

17:37 08.02.2022 (обновлено: 17:58 08.02.2022)
Во Франции назвали худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией
Французский дипломат Геэнно назвал обещание принять Украину в НАТО худшей ошибкой Запада
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Данное на саммите НАТО в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию стало "худшим компромиссом" альянса в отношениях с Россией, заявил в беседе с Le Figaro бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
По мнению специалиста по международным отношениям, у России нет планов воссоздать Советский Союз, как это иногда ей приписывают, но при этом в Москве хотят иметь близкие отношения с Киевом.
"После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией", — сказал дипломат.
При этом он уверен, что Украину нельзя лишать права выбирать себе союзников самостоятельно, но в то же время выступил за то, чтобы Киев в будущем отказался от вступления в блок взамен на ограничения на размещение вдоль ее границ вооружений.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.