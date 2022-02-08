Действия России нацелены на ослабление НАТО, заявили в Риме
Глава Минобороны Италии Гуэрини: Россия намеревается ослабить НАТО с восточного фланга
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане
РИМ, 8 фев – РИА Новости. Рост военных учений в России и числа нарушений воздушного пространства стран НАТО говорят о ее намерении ослабить альянс с его восточного фланга, заявил глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини.
"В последние несколько лет мы увидели растущее число нарушений воздушного пространства НАТО, все более и более массовых военно-морских учений в Балтийском и Черном морях, несоблюдения международного морского права в Азовском море, и гибридные действия, направленные на ослабление стран НАТО на восточном фланге и закрепление особых военных отношений с Белоруссией" - заявил министр. Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации между Россией и Украиной.
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"Упомянутые примеры объясняют, почему вот уже почти десять лет в НАТО неуклонно растет внимание к России. А это, следовательно, привело к постепенной переориентации военного потенциала НАТО на разных уровнях", - сказал Гуэрини.
Говоря о ситуации на российско-украинской границе, министр подчеркнул, что "любая агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия". "Мы должны работать над тем, чтобы не подпитывать напряженность. Мы все надеемся на поддержание и реализацию конструктивного диалога, сопровождая его четким посылом, который призван не быть стимулом: дестабилизирующие действия не останутся без последствий", - сказал Гуэрини.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Конфликт в информационном пространстве одновременно увязывается с опасениями за стабильность поставок российских нефти и газа в случае его эскалации.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле подчеркивают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
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