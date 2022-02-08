https://ria.ru/20220208/nato-1771725865.html

Действия России нацелены на ослабление НАТО, заявили в Риме

Действия России нацелены на ослабление НАТО, заявили в Риме - РИА Новости, 08.02.2022

Действия России нацелены на ослабление НАТО, заявили в Риме

Рост военных учений в России и числа нарушений воздушного пространства стран НАТО говорят о ее намерении ослабить альянс с его восточного фланга, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:01

2022-02-08T17:01

2022-02-08T17:01

в мире

нато

италия

лоренцо гуэрини

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92257/27/922572749_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_3ffe5a18e6c2044303407acf82120597.jpg

РИМ, 8 фев – РИА Новости. Рост военных учений в России и числа нарушений воздушного пространства стран НАТО говорят о ее намерении ослабить альянс с его восточного фланга, заявил глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини."В последние несколько лет мы увидели растущее число нарушений воздушного пространства НАТО, все более и более массовых военно-морских учений в Балтийском и Черном морях, несоблюдения международного морского права в Азовском море, и гибридные действия, направленные на ослабление стран НАТО на восточном фланге и закрепление особых военных отношений с Белоруссией" - заявил министр. Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации между Россией и Украиной."Упомянутые примеры объясняют, почему вот уже почти десять лет в НАТО неуклонно растет внимание к России. А это, следовательно, привело к постепенной переориентации военного потенциала НАТО на разных уровнях", - сказал Гуэрини.Говоря о ситуации на российско-украинской границе, министр подчеркнул, что "любая агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия". "Мы должны работать над тем, чтобы не подпитывать напряженность. Мы все надеемся на поддержание и реализацию конструктивного диалога, сопровождая его четким посылом, который призван не быть стимулом: дестабилизирующие действия не останутся без последствий", - сказал Гуэрини.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Конфликт в информационном пространстве одновременно увязывается с опасениями за стабильность поставок российских нефти и газа в случае его эскалации.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле подчеркивают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ria.ru/20220204/nato-1771179715.html

https://ria.ru/20220131/nato-1770321014.html

https://ria.ru/20220126/uran-1769475010.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, италия, лоренцо гуэрини, россия