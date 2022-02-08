https://ria.ru/20220208/nato-1771683013.html
НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде
НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2022
НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде
НАТО не является той структурой, которая решает проблемы Европы, наоборот, альянс их только генерирует, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:30
2022-02-08T14:30
2022-02-08T14:38
в мире
нато
россия
совет федерации рф
константин косачев
владимир путин
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. НАТО не является той структурой, которая решает проблемы Европы, наоборот, альянс их только генерирует, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент России Владимир Путин назвал полезной встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла в Москве и продолжалась чуть более пяти часов. Глава государства на совместной пресс-конференции после переговоров отметил неисполнение Киевом минских соглашений, раскритиковал политику НАТО и предупредил об угрозе войны, если Украина попытается отбить Крым силовым путем.По словам сенатора, встреча в очередной раз показала, что вопрос безопасности объединенной Европы уже давно назрел. На это указывает и реакция на мифы о "российской угрозе", сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ"."У здоровой части Европы, я бы хотел относить Францию к здоровой части Европы, ну, наверное, наступает пресыщение вот этими мифами и понимание того, что не все то, что говорит Вашингтон верно, и не все, что говорит Москва неверно, а истина где-то посередине", - сказал Косачев. Он отметил, что безопасность в Европе может быть обеспечена только тогда, когда решения будут приниматься коллективно всеми странами, а не только участницами НАТО."НАТО не является частью решения. НАТО может что-то решает для государств, которые находятся внутри, но не вся Европа внутри НАТО. И НАТО для Европы проблемы не решает, а лишь многие генерирует", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html
https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, совет федерации рф, константин косачев, владимир путин, эммануэль макрон, франция
14:30 08.02.2022 (обновлено: 14:38 08.02.2022)
НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует новые