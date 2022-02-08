https://ria.ru/20220208/nato-1771683013.html

НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде

НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2022

НАТО не решает проблемы Европы, а только генерирует их, заявили в Совфеде

НАТО не является той структурой, которая решает проблемы Европы, наоборот, альянс их только генерирует, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:30

2022-02-08T14:30

2022-02-08T14:38

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нато

россия

совет федерации рф

константин косачев

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. НАТО не является той структурой, которая решает проблемы Европы, наоборот, альянс их только генерирует, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент России Владимир Путин назвал полезной встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая прошла в Москве и продолжалась чуть более пяти часов. Глава государства на совместной пресс-конференции после переговоров отметил неисполнение Киевом минских соглашений, раскритиковал политику НАТО и предупредил об угрозе войны, если Украина попытается отбить Крым силовым путем.По словам сенатора, встреча в очередной раз показала, что вопрос безопасности объединенной Европы уже давно назрел. На это указывает и реакция на мифы о "российской угрозе", сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ"."У здоровой части Европы, я бы хотел относить Францию к здоровой части Европы, ну, наверное, наступает пресыщение вот этими мифами и понимание того, что не все то, что говорит Вашингтон верно, и не все, что говорит Москва неверно, а истина где-то посередине", - сказал Косачев. Он отметил, что безопасность в Европе может быть обеспечена только тогда, когда решения будут приниматься коллективно всеми странами, а не только участницами НАТО."НАТО не является частью решения. НАТО может что-то решает для государств, которые находятся внутри, но не вся Европа внутри НАТО. И НАТО для Европы проблемы не решает, а лишь многие генерирует", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

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в мире, нато, россия, совет федерации рф, константин косачев, владимир путин, эммануэль макрон, франция