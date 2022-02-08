Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России
Глава МИД Словакии Корчок: стремление Украины войти в НАТО не несет угрозы России
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Стремление Украины стать членом НАТО не несет угрозы РФ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
"В контексте сегодняшнего напряжения я хотел бы вспомнить один момент: аргумент о том, что украинские стремления стать членом НАТО угрожают России, я этого не понимаю. Потому что еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе, это не имело ничего общего со стремлениями Украины в НАТО. Мы тогда знали, что речь шла о соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС", - сказал Корчок на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве во вторник. Он отметил, что Украина уже многое сделала на пути евроатлантической интеграции, но для получения плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО необходим консенсус всех участников альянса.
Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.