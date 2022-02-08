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Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России
Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России - РИА Новости, 08.02.2022
Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России
Стремление Украины стать членом НАТО не несет угрозы РФ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:34
2022-02-08T13:34
в мире
словакия
мид словакии
иван корчок
украина
нато
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Стремление Украины стать членом НАТО не несет угрозы РФ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок."В контексте сегодняшнего напряжения я хотел бы вспомнить один момент: аргумент о том, что украинские стремления стать членом НАТО угрожают России, я этого не понимаю. Потому что еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе, это не имело ничего общего со стремлениями Украины в НАТО. Мы тогда знали, что речь шла о соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС", - сказал Корчок на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве во вторник. Он отметил, что Украина уже многое сделала на пути евроатлантической интеграции, но для получения плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО необходим консенсус всех участников альянса.Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.
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в мире, словакия, мид словакии, иван корчок, украина, нато, россия, ситуация в днр и лнр
13:34 08.02.2022
 
Глава МИД Словакии заявил, что Украина в НАТО не будет угрожать России

Глава МИД Словакии Корчок: стремление Украины войти в НАТО не несет угрозы России

© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Стремление Украины стать членом НАТО не несет угрозы РФ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
"В контексте сегодняшнего напряжения я хотел бы вспомнить один момент: аргумент о том, что украинские стремления стать членом НАТО угрожают России, я этого не понимаю. Потому что еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе, это не имело ничего общего со стремлениями Украины в НАТО. Мы тогда знали, что речь шла о соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС", - сказал Корчок на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии в Киеве во вторник. Он отметил, что Украина уже многое сделала на пути евроатлантической интеграции, но для получения плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО необходим консенсус всех участников альянса.
Победителей не будет – Путин о том, как Европа может быть втянута в войну, развязанную Украиной - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
01:21
Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО
Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСловакияМИД СловакииИван КорчокУкраинаНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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