https://ria.ru/20220208/nato-1771577540.html
Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО
Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 08.02.2022
Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО
Если Украина будет в НАТО и будет пытаться возвращать Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, со своей... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T01:21
2022-02-08T01:21
2022-02-08T09:49
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Если Украина будет в НАТО и будет пытаться возвращать Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, со своей стороны Москва будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России несопоставим."Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", - сказал Путин.Он добавил, что считает это благородной миссией и благодарен Макрону за то, что он предпринимает такие усилия."Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", - заверил Путин.Переговоры президентов России и Франции продолжались более 5 часов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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"Победителей не будет" – Путин о том, как Европа может быть втянута в войну, развязанную Украиной
"Победителей не будет" - Путин говорит о том, как европейские страны могут оказаться втянуты в развязанную Украиной из-за Крыма ядерную войну.
2022-02-08T01:21
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эммануэль макрон, россия, франция, оон, нато, в мире
01:21 08.02.2022 (обновлено: 09:49 08.02.2022)
Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО
Президент России Путин: если Украина вступит в НАТО, Европу смогут втянуть в войну
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Если Украина будет в НАТО и будет пытаться возвращать Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, со своей стороны Москва будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это, я говорил, но мне очень бы хотелось все-таки, чтобы вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Ну вы понимаете или нет, что если Украина
будет в НАТО
и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном
.
Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России
несопоставим.
"Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", - сказал Путин.
Он добавил, что считает это благородной миссией и благодарен Макрону за то, что он предпринимает такие усилия.
"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", - заверил Путин.
Переговоры президентов России и Франции
продолжались более 5 часов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".