https://ria.ru/20220208/nato-1771577540.html

Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО

Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 08.02.2022

Путин вновь предостерег от вступления Украины в НАТО

Если Украина будет в НАТО и будет пытаться возвращать Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, со своей... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T01:21

2022-02-08T01:21

2022-02-08T09:49

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Если Украина будет в НАТО и будет пытаться возвращать Крым, то европейские страны автоматически будут втянуты в войну, победителей в которой не будет, со своей стороны Москва будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что, конечно, потенциал НАТО и России несопоставим."Мы это понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", - сказал Путин.Он добавил, что считает это благородной миссией и благодарен Макрону за то, что он предпринимает такие усилия."Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают", - заверил Путин.Переговоры президентов России и Франции продолжались более 5 часов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

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"Победителей не будет" – Путин о том, как Европа может быть втянута в войну, развязанную Украиной "Победителей не будет" - Путин говорит о том, как европейские страны могут оказаться втянуты в развязанную Украиной из-за Крыма ядерную войну. 2022-02-08T01:21 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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эммануэль макрон, россия, франция, оон, нато, в мире