https://ria.ru/20220208/naraschivanie-1771584272.html

Джонсон заявил о "крупнейшем наращивании военной мощи в Европе"

Джонсон заявил о "крупнейшем наращивании военной мощи в Европе" - РИА Новости, 08.02.2022

Джонсон заявил о "крупнейшем наращивании военной мощи в Европе"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны", выразив... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:11

2022-02-08T03:11

2022-02-08T03:11

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ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины "крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны", выразив при этом и надежду, что "принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис", и назвав деэскалацию условием успешного диалога."Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времен холодной войны", - написал Джонсон в материале для газеты Times, отметив также, что нынешний кризис затмевает произошедшее вокруг Украины в 2014 году.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, россия, нато, оон, украина, великобритания