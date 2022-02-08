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Как вернуть излишне уплаченные налоги
Специалист объяснила, как вернуть излишне уплаченные налоги - РИА Новости, 08.02.2022
Как вернуть излишне уплаченные налоги
Если у налогоплательщика возникла переплата, налоговый орган обязан сообщить ему об этом в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты. Уведомление... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:18
2022-02-08T03:18
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если у налогоплательщика возникла переплата, налоговый орган обязан сообщить ему об этом в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты. Уведомление должно появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, рассказывает агентству "Прайм" профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова.Но если есть недоимки по налогам, пеням, штрафам, то переплаченная сумма уйдет сначала в счет погашения недоимки.Возврат переплаченной суммы можно оформить, написав заявление через онлайн-кабинет налоговой или лично обратившись в налоговый орган. Необходимо также предоставить реквизиты для перечисления денег. Если речь идет о налоговых льготах, о которых вы достаточно поздно узнали, то придется приложить документы, подтверждающее ваше право на эти льготы.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
03:18 08.02.2022
 
Специалист объяснила, как вернуть излишне уплаченные налоги

Эксперт Хаванова: ФНС обязана за десять дней уведомить налогоплательщика о переплате

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если у налогоплательщика возникла переплата, налоговый орган обязан сообщить ему об этом в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты. Уведомление должно появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, рассказывает агентству "Прайм" профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова.
"С переплатой вы можете поступить на своё усмотрение: либо вернуть деньги, либо использовать её для уплаты налогов в будущем. Второй вариант предпочтительнее, если сумма невелика", — отмечает она и напоминает со ссылкой на положения Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, что переплату можно направить в счет будущих платежей или погасить задолженность по разным налогам, вне зависимости от того, в какой бюджет они зачисляются.
Но если есть недоимки по налогам, пеням, штрафам, то переплаченная сумма уйдет сначала в счет погашения недоимки.
Возврат переплаченной суммы можно оформить, написав заявление через онлайн-кабинет налоговой или лично обратившись в налоговый орган. Необходимо также предоставить реквизиты для перечисления денег. Если речь идет о налоговых льготах, о которых вы достаточно поздно узнали, то придется приложить документы, подтверждающее ваше право на эти льготы.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Налоги
 
 
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