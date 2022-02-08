https://ria.ru/20220208/nalogi-1771583911.html

Как вернуть излишне уплаченные налоги

Специалист объяснила, как вернуть излишне уплаченные налоги - РИА Новости, 08.02.2022

Как вернуть излишне уплаченные налоги

Если у налогоплательщика возникла переплата, налоговый орган обязан сообщить ему об этом в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты. Уведомление... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:18

2022-02-08T03:18

2022-02-08T03:18

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Если у налогоплательщика возникла переплата, налоговый орган обязан сообщить ему об этом в течение 10 дней с момента обнаружения факта переплаты. Уведомление должно появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, рассказывает агентству "Прайм" профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова.Но если есть недоимки по налогам, пеням, штрафам, то переплаченная сумма уйдет сначала в счет погашения недоимки.Возврат переплаченной суммы можно оформить, написав заявление через онлайн-кабинет налоговой или лично обратившись в налоговый орган. Необходимо также предоставить реквизиты для перечисления денег. Если речь идет о налоговых льготах, о которых вы достаточно поздно узнали, то придется приложить документы, подтверждающее ваше право на эти льготы.

https://ria.ru/20220201/obrazovanie-1770421992.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги