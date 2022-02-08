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Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин
Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин - РИА Новости, 08.02.2022
Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин
Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:49
2022-02-08T10:49
2022-02-08T11:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
первый мгму имени сеченова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба."COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя",- говорится в сообщении.Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые."Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания", - сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, первый мгму имени сеченова, здоровье - общество
10:49 08.02.2022 (обновлено: 11:09 08.02.2022)
Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин
Сеченовский университет: COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
"COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя",- говорится в сообщении.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
"Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания", - сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.