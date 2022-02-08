https://ria.ru/20220208/muzhchiny-1771623734.html

Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин

Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин - РИА Новости, 08.02.2022

Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин

Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:49

2022-02-08T10:49

2022-02-08T11:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

первый мгму имени сеченова

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба."COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя",- говорится в сообщении.Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые."Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания", - сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220207/sport-1771506256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, первый мгму имени сеченова, здоровье - общество