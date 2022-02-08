https://ria.ru/20220208/moskva-1771696987.html

Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин

Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин - РИА Новости, 08.02.2022

Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин

Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:17

2022-02-08T15:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах - около 2 часов.

москва

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2022

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