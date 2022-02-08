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Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин - РИА Новости, 08.02.2022
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин
Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:27
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сергей собянин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах - около 2 часов.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, сергей собянин
15:17 08.02.2022 (обновлено: 15:27 08.02.2022)
 
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: очереди в поликлиниках столицы практически отсутствуют

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание городской поликлиники No 209 в Москве
Вход в здание городской поликлиники No 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание городской поликлиники No 209 в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин.
"Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Мэр уточнил, что время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах - около 2 часов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваСергей Собянин
 
 
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