https://ria.ru/20220208/moskva-1771696987.html
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин - РИА Новости, 08.02.2022
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин
Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:17
2022-02-08T15:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577055545_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_0af515591197e937e25a584e87c01f6f.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очереди в поликлиниках Москвы сегодня практически отсутствуют, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах - около 2 часов.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577055545_376:110:2798:1926_1920x0_80_0_0_41b992decb0f6627dd02ee39d6de4aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, сергей собянин
15:17 08.02.2022 (обновлено: 15:27 08.02.2022)
Очереди в поликлиниках Москвы практически отсутствуют, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: очереди в поликлиниках столицы практически отсутствуют