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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/moskva-1771696650.html
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве
Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%, на этой неделе ожидается еще более существенное снижение, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:15
2022-02-08T15:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%, на этой неделе ожидается еще более существенное снижение, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", около 6% произошло снижение", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Он отметил, что на этой неделе снижение будет более существенным.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:15 08.02.2022 (обновлено: 15:29 08.02.2022)
 
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" на шесть процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%, на этой неделе ожидается еще более существенное снижение, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", около 6% произошло снижение", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
Он отметил, что на этой неделе снижение будет более существенным.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:26Распространение коронавируса
Мурашко заявил о росте числа амбулаторных пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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