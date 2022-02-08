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Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве
Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%, на этой неделе ожидается еще более существенное снижение, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:15
2022-02-08T15:15
2022-02-08T15:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%, на этой неделе ожидается еще более существенное снижение, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", около 6% произошло снижение", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Он отметил, что на этой неделе снижение будет более существенным.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:15 08.02.2022 (обновлено: 15:29 08.02.2022)
Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" в Москве
Мэр Москвы Собянин заявил о снижении случаев заражения "омикроном" на шесть процентов