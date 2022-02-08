https://ria.ru/20220208/moldaviya-1771777425.html

Запад пытается "втиснуть" Молдавию в антироссийскую повестку, заявил Додон

Запад пытается "втиснуть" Молдавию в антироссийскую повестку, заявил Додон - РИА Новости, 08.02.2022

Запад пытается "втиснуть" Молдавию в антироссийскую повестку, заявил Додон

Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики, считает экс-президент страны Игорь Додон. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:28

2022-02-08T21:28

2022-02-08T21:28

в мире

майя санду

дмитрий песков

россия

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики, считает экс-президент страны Игорь Додон.Ранее Додон назвал президента Молдавии Майю Санду инструментом в руках западных кураторов, которому указывают, что делать."Нас "накачивает" Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна", - заявил Додон в эфире телеканала Primul in Moldova, комментируя напряженную ситуацию в регионе.Он выразил сомнение, что у действующей власти есть свобода принимать решения в вопросах геополитики. При этом он уверен, что республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку ее оборонительная способность невысока.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/audit-1771563444.html

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россия

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в мире, майя санду, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, игорь додон