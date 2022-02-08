https://ria.ru/20220208/mirotvortsy-1771602303.html

В МИД выступили против ввода миротворцев ООН на границу с Украиной

В МИД выступили против ввода миротворцев ООН на границу с Украиной - РИА Новости, 08.02.2022

В МИД выступили против ввода миротворцев ООН на границу с Украиной

Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, в нынешних условиях развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:53

2022-02-08T08:53

2022-02-08T08:57

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

петр ильичев

оон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, в нынешних условиях развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев."Нет, не нужно. Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу в настоящий момент.По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается."Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится", - добавил высокопоставленный дипломат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220208/vybor-1771585580.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, петр ильичев, оон