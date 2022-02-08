https://ria.ru/20220208/minirovanie-1771716507.html
Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей
Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей - РИА Новости, 08.02.2022
Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей
Около 100 человек вывели из Останкинской башни на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:31
2022-02-08T16:31
2022-02-08T16:31
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 100 человек вывели из Останкинской башни на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступило сообщение с угрозой взрыва в Останкинской башке на улице Академика Королева", - сказал собеседник агентства.По его словам, на время проверки из башки вывели около 100 человек.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220207/minirovanie-1771431507.html
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происшествия, россия, москва
Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей
Из Останкинской башни из-за анонимного сообщения о "минировании" эвакуировали сто человек