https://ria.ru/20220208/minirovanie-1771716507.html

Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей

Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей - РИА Новости, 08.02.2022

Из Останкинской башни из-за сообщения о "минировании" эвакуировали людей

Около 100 человек вывели из Останкинской башни на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:31

2022-02-08T16:31

2022-02-08T16:31

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 100 человек вывели из Останкинской башни на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступило сообщение с угрозой взрыва в Останкинской башке на улице Академика Королева", - сказал собеседник агентства.По его словам, на время проверки из башки вывели около 100 человек.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220207/minirovanie-1771431507.html

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происшествия, россия, москва