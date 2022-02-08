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Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации

Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации

России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам стабилизации ситуации и деэскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:38

2022-02-08T00:38

2022-02-08T00:38

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам стабилизации ситуации и деэскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.По его словам, необходимо быстро работать над тем, чтобы избежать любой эскалации – напряженность сейчас растет, что увеличивает риск дестабилизации."Это ни в чьих интересах – ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда континент итак пострадал от эпидемии. Поэтому нам нужно договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти к деэскалации", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции.Президент Франции также подчеркнул, что в ближайшие дни и недели это будет подтверждено, пройдут переговоры и консультации Франции с США, НАТО и руководством Украины.

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в мире, сша, россия, франция, нато