https://ria.ru/20220208/mery-1771574374.html
Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации
Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации
России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам стабилизации ситуации и деэскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:38
2022-02-08T00:38
2022-02-08T00:38
в мире
сша
россия
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771547348_0:369:2983:2047_1920x0_80_0_0_237b5b0fa60be67df32b00bf68e63b1f.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам стабилизации ситуации и деэскалации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.По его словам, необходимо быстро работать над тем, чтобы избежать любой эскалации – напряженность сейчас растет, что увеличивает риск дестабилизации."Это ни в чьих интересах – ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда континент итак пострадал от эпидемии. Поэтому нам нужно договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти к деэскалации", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции.Президент Франции также подчеркнул, что в ближайшие дни и недели это будет подтверждено, пройдут переговоры и консультации Франции с США, НАТО и руководством Украины.
https://ria.ru/20220208/garantii-1771573764.html
сша
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771547348_533:209:2983:2047_1920x0_80_0_0_92373378e54a3fe5625105ea97ae4bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, франция, нато
Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации
Президент Франции Макрон: России и ЕС нужно договориться по конкретным мерам деэскалации