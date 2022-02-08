https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771780446.html

Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи

Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи - РИА Новости, 08.02.2022

Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:08

2022-02-08T22:08

2022-02-08T22:08

распространение коронавируса

здоровье - общество

мария савинова

кировская область

россия

медицинская помощь

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона во вторник оценил работу call-центра Детского диагностического центра, где не только принимают вызовы врача на дом, но и записывают детей на прием к узким специалистам и педиатрам."Когда болеет ребенок, каждому родителю важно понимать, что в поликлинике о ребенке помнят. Очень важно ни при каких обстоятельствах не прекращать оказание плановой медицинской помощи, особенно детям. К сожалению, кроме коронавируса есть много других заболеваний, которые требуют своевременного лечения. Ни одно из них не должно остаться без внимания. Важно, что мы не останавливали и не планируем останавливать плановую медицинскую помощь по всем профилям", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова рассказала, что в call-центре организовано 16 рабочих мест для операторов, работа ведется в две смены. Кроме того, в регистратуру каждой из 7 поликлиник учреждения приняты дополнительные сотрудники.Как сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в нынешней эпидемиологической ситуации call-центры медицинских организаций столкнулись с колоссальной нагрузкой. "Только за прошедшие сутки единая информационно-справочная служба "122" обработала более 4150 обращений, в call-центры Кировского клинико-диагностического центра и Детского диагностического центра поступило более 9 тысяч звонков. Это порядка 13,5 тысячи обращений за сутки", - отметил Курдюмов.По его словам, сейчас штат операторов поликлиник усилен, в том числе за счет привлечения студентов медицинского университета и колледжа, и составляет около 240 человек.

https://ria.ru/20220125/sputnik-1769410140.html

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здоровье - общество, мария савинова, кировская область, россия, медицинская помощь, коронавирус covid-19