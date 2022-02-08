Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи
Кировский губернатор Васильев заявил о необходимости оказания плановой медпомощи
© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона во вторник оценил работу call-центра Детского диагностического центра, где не только принимают вызовы врача на дом, но и записывают детей на прием к узким специалистам и педиатрам.
"Когда болеет ребенок, каждому родителю важно понимать, что в поликлинике о ребенке помнят. Очень важно ни при каких обстоятельствах не прекращать оказание плановой медицинской помощи, особенно детям. К сожалению, кроме коронавируса есть много других заболеваний, которые требуют своевременного лечения. Ни одно из них не должно остаться без внимания. Важно, что мы не останавливали и не планируем останавливать плановую медицинскую помощь по всем профилям", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова рассказала, что в call-центре организовано 16 рабочих мест для операторов, работа ведется в две смены. Кроме того, в регистратуру каждой из 7 поликлиник учреждения приняты дополнительные сотрудники.
Как сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в нынешней эпидемиологической ситуации call-центры медицинских организаций столкнулись с колоссальной нагрузкой. "Только за прошедшие сутки единая информационно-справочная служба "122" обработала более 4150 обращений, в call-центры Кировского клинико-диагностического центра и Детского диагностического центра поступило более 9 тысяч звонков. Это порядка 13,5 тысячи обращений за сутки", - отметил Курдюмов.
По его словам, сейчас штат операторов поликлиник усилен, в том числе за счет привлечения студентов медицинского университета и колледжа, и составляет около 240 человек.