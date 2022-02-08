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Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи
Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи - РИА Новости, 08.02.2022
Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи
Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:08
2022-02-08T22:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
мария савинова
кировская область
россия
медицинская помощь
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона во вторник оценил работу call-центра Детского диагностического центра, где не только принимают вызовы врача на дом, но и записывают детей на прием к узким специалистам и педиатрам."Когда болеет ребенок, каждому родителю важно понимать, что в поликлинике о ребенке помнят. Очень важно ни при каких обстоятельствах не прекращать оказание плановой медицинской помощи, особенно детям. К сожалению, кроме коронавируса есть много других заболеваний, которые требуют своевременного лечения. Ни одно из них не должно остаться без внимания. Важно, что мы не останавливали и не планируем останавливать плановую медицинскую помощь по всем профилям", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова рассказала, что в call-центре организовано 16 рабочих мест для операторов, работа ведется в две смены. Кроме того, в регистратуру каждой из 7 поликлиник учреждения приняты дополнительные сотрудники.Как сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в нынешней эпидемиологической ситуации call-центры медицинских организаций столкнулись с колоссальной нагрузкой. "Только за прошедшие сутки единая информационно-справочная служба "122" обработала более 4150 обращений, в call-центры Кировского клинико-диагностического центра и Детского диагностического центра поступило более 9 тысяч звонков. Это порядка 13,5 тысячи обращений за сутки", - отметил Курдюмов.По его словам, сейчас штат операторов поликлиник усилен, в том числе за счет привлечения студентов медицинского университета и колледжа, и составляет около 240 человек.
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здоровье - общество, мария савинова, кировская область, россия, медицинская помощь, коронавирус covid-19
22:08 08.02.2022
 
Кировский губернатор заявил о необходимости оказания плановой медпомощи

Кировский губернатор Васильев заявил о необходимости оказания плановой медпомощи

© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что необходимо продолжать оказание плановой медпомощи, особенно детям, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона во вторник оценил работу call-центра Детского диагностического центра, где не только принимают вызовы врача на дом, но и записывают детей на прием к узким специалистам и педиатрам.
"Когда болеет ребенок, каждому родителю важно понимать, что в поликлинике о ребенке помнят. Очень важно ни при каких обстоятельствах не прекращать оказание плановой медицинской помощи, особенно детям. К сожалению, кроме коронавируса есть много других заболеваний, которые требуют своевременного лечения. Ни одно из них не должно остаться без внимания. Важно, что мы не останавливали и не планируем останавливать плановую медицинскую помощь по всем профилям", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова рассказала, что в call-центре организовано 16 рабочих мест для операторов, работа ведется в две смены. Кроме того, в регистратуру каждой из 7 поликлиник учреждения приняты дополнительные сотрудники.
Как сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в нынешней эпидемиологической ситуации call-центры медицинских организаций столкнулись с колоссальной нагрузкой. "Только за прошедшие сутки единая информационно-справочная служба "122" обработала более 4150 обращений, в call-центры Кировского клинико-диагностического центра и Детского диагностического центра поступило более 9 тысяч звонков. Это порядка 13,5 тысячи обращений за сутки", - отметил Курдюмов.
По его словам, сейчас штат операторов поликлиник усилен, в том числе за счет привлечения студентов медицинского университета и колледжа, и составляет около 240 человек.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМария СавиноваКировская областьРоссиямедицинская помощьКоронавирус COVID-19
 
 
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