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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771779318.html
Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19
Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19
Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T21:52
2022-02-08T22:21
дети
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицинская помощь
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе не будут приостанавливать из-за пандемии, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения."В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", — говорится в сообщении.Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.Причем как только обстановка в регионе стабилизируется, она должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.Там пояснили, что приостанавливать можно проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями нужно организовать дистанционное наблюдение.
https://ria.ru/20220112/dispanserizatsiya-1767468427.html
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дети, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицинская помощь
21:52 08.02.2022 (обновлено: 22:21 08.02.2022)
 
Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

Минздрав: оказание плановой первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе не будут приостанавливать из-за пандемии, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", — говорится в сообщении.
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12 января, 11:53Распространение коронавируса
Путин призвал обратить внимание на диспансеризацию переболевших COVID-19
Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.
Причем как только обстановка в регионе стабилизируется, она должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.
Там пояснили, что приостанавливать можно проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями нужно организовать дистанционное наблюдение.
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Распространение коронавирусаДетиРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)медицинская помощь
 
 
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