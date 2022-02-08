https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771779318.html

Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T21:52

2022-02-08T21:52

2022-02-08T22:21

дети

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

медицинская помощь

распространение коронавируса

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе не будут приостанавливать из-за пандемии, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения."В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", — говорится в сообщении.Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.Причем как только обстановка в регионе стабилизируется, она должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.Там пояснили, что приостанавливать можно проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями нужно организовать дистанционное наблюдение.

https://ria.ru/20220112/dispanserizatsiya-1767468427.html

https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771699715.html

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дети, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицинская помощь