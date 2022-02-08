https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771714107.html

Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям

Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям - РИА Новости, 08.02.2022

Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям

Глава правительства России Михаил Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко держать на контроле предоставление медицинской помощи детям в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:20

2022-02-08T16:20

2022-02-08T16:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

михаил мишустин

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко держать на контроле предоставление медицинской помощи детям в период распространения коронавируса."Прошу вас держать на особом контроле предоставление медицинской помощи детям... и также пациентам, у которых заболевания, требующие непрерывного лечения: онкологии, как пример. Оказание такой помощи не должно останавливаться", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, обращаясь к Мурашко.Премьер добавил, что необходимо также уделять внимание вакцинации. "Продолжайте разъяснительную работу о необходимости не только сделать прививку, но и, конечно, ревакцинацию", - отметил он.Мишустин также попросил Мурашко проследить, чтобы в медучреждениях внимательно относились к продлению больничных для заболевших коронавирусом."Сейчас из-за особенностей "омикрона" в отдельных случаях пациентам достаточно семи дней, чтобы побороть инфекцию. Люди по-разному переносят недуг, если речь идёт о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим, но и больничный при необходимости, конечно, должен продлеваться. Просьба проследить, чтобы во всех медучреждениях к этому относились внимательно", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771712594.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)