https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771714107.html
Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям
Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям - РИА Новости, 08.02.2022
Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям
Глава правительства России Михаил Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко держать на контроле предоставление медицинской помощи детям в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:20
2022-02-08T16:20
2022-02-08T16:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мишустин
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко держать на контроле предоставление медицинской помощи детям в период распространения коронавируса."Прошу вас держать на особом контроле предоставление медицинской помощи детям... и также пациентам, у которых заболевания, требующие непрерывного лечения: онкологии, как пример. Оказание такой помощи не должно останавливаться", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, обращаясь к Мурашко.Премьер добавил, что необходимо также уделять внимание вакцинации. "Продолжайте разъяснительную работу о необходимости не только сделать прививку, но и, конечно, ревакцинацию", - отметил он.Мишустин также попросил Мурашко проследить, чтобы в медучреждениях внимательно относились к продлению больничных для заболевших коронавирусом."Сейчас из-за особенностей "омикрона" в отдельных случаях пациентам достаточно семи дней, чтобы побороть инфекцию. Люди по-разному переносят недуг, если речь идёт о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим, но и больничный при необходимости, конечно, должен продлеваться. Просьба проследить, чтобы во всех медучреждениях к этому относились внимательно", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771712594.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
16:20 08.02.2022 (обновлено: 16:26 08.02.2022)
Мишустин поручил Мурашко держать на контроле оказание медпомощи детям
Премьер Мишустин поручил главе Минздрава Мурашко держать на контроле оказание помощи детям