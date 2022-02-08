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Песков опроверг сообщения об обещании Путина Макрону по военным маневрам
Песков опроверг сообщения об обещании Путина Макрону по военным маневрам - РИА Новости, 08.02.2022
Песков опроверг сообщения об обещании Путина Макрону по военным маневрам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал сообщений о том, что глава государства Владимир Путин на переговорах с президентом Франции... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:28
2022-02-08T13:28
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал сообщений о том, что глава государства Владимир Путин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.“Я не слышал таких сообщений”, - сказал Песков во время общения с журналистами во вторник.В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, россия, москва, нато
13:28 08.02.2022
 
Песков опроверг сообщения об обещании Путина Макрону по военным маневрам

Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения об обещании Путина Макрону по военным маневрам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал сообщений о том, что глава государства Владимир Путин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.
“Я не слышал таких сообщений”, - сказал Песков во время общения с журналистами во вторник.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
В понедельник в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, лидеры беседовали чуть более 5 часов. Во вторник французский лидер направился в Киев, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
09:49
В Госдуме прокомментировали итоги переговоров Путина с Макроном
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевРоссияМоскваНАТО
 
 
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