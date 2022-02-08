https://ria.ru/20220208/mali-1771575173.html
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали - РИА Новости, 08.02.2022
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:52
2022-02-08T00:52
2022-02-08T11:41
эммануэль макрон
франция
мали
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_02c04cce84629b51298622d36f21b137.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что обсуждал ситуацию в Мали с Макроном."Господин президент знает нашу позицию. Российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин."Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем", - добавил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/mali-1771070679.html
франция
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2029:837:3643:2048_1920x0_80_0_0_4f92c68b647197fdf545ad94559d8d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, мали, в мире, россия
00:52 08.02.2022 (обновлено: 11:41 08.02.2022)
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
Президент Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном
. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что обсуждал ситуацию в Мали
с Макроном.
"Господин президент знает нашу позицию. Российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин.
"Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем", - добавил президент.