https://ria.ru/20220208/mali-1771575173.html

Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали

Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали - РИА Новости, 08.02.2022

Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали

Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:52

2022-02-08T00:52

2022-02-08T11:41

эммануэль макрон

франция

мали

в мире

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что обсуждал ситуацию в Мали с Макроном."Господин президент знает нашу позицию. Российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин."Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем", - добавил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/mali-1771070679.html

франция

мали

россия

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эммануэль макрон, франция, мали, в мире, россия