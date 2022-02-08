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Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали - РИА Новости, 08.02.2022
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали
Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:52
2022-02-08T11:41
эммануэль макрон
франция
мали
в мире
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава российского государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что обсуждал ситуацию в Мали с Макроном."Господин президент знает нашу позицию. Российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин."Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем", - добавил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/mali-1771070679.html
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эммануэль макрон, франция, мали, в мире, россия
00:52 08.02.2022 (обновлено: 11:41 08.02.2022)
 
Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали

Президент Путин: Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что обсуждал ситуацию в Мали с Макроном.
"Господин президент знает нашу позицию. Российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин.
"Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем", - добавил президент.
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