https://ria.ru/20220208/makron-1771722948.html

Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским

Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:54

2022-02-08T16:54

2022-02-08T17:00

в мире

владимир зеленский

владимир путин

эммануэль макрон

москва

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771724664_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e594690cc0591e09d1513e67cda8fd2.jpg

КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским."Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.Он отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине."В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.

https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771717106.html

https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, москва, россия, киев