16:54 08.02.2022 (обновлено: 17:00 08.02.2022)
Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским
Президент Макрон: встречи с Путиным и Зеленским обеспечили прогресс по теме стабильности
© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе.
В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.
Он отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине.
"В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.