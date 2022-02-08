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Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским
Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:54
2022-02-08T17:00
в мире
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
москва
россия
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским."Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.Он отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине."В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.
https://ria.ru/20220208/eskalatsiya-1771717106.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, москва, россия, киев
16:54 08.02.2022 (обновлено: 17:00 08.02.2022)
 
Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским

Президент Макрон: встречи с Путиным и Зеленским обеспечили прогресс по теме стабильности

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 февраля 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе.
В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:33
Путин не будет инициировать эскалацию на Украине, заявил Макрон
"Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.
Он отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине.
"В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:22
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронМоскваРоссияКиев
 
 
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