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Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон
Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022
Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:21
2022-02-08T16:58
минские соглашения
эммануэль макрон
в мире
владимир зеленский
украина
франция
хельга шмид
энтони блинкен
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве."Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - сказал Макрон на пресс-конференции с Зеленским в Киеве."Это общее желание (выполнять минские соглашения) – это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", - отметил он.Макрон подчеркнул, что минские соглашения – это "лучшая защита территориальной целостности Украины".Украина также выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером во вторник Макрон прибудет в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
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минские соглашения, эммануэль макрон, в мире, владимир зеленский, украина, франция, хельга шмид, энтони блинкен, сергей лавров, россия, киев, сша, обсе
16:21 08.02.2022 (обновлено: 16:58 08.02.2022)
 
Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон

Президент Франции Макрон: Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.
"Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - сказал Макрон на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:31
Зеленский назвал переговоры с Макроном содержательными
"Это общее желание (выполнять минские соглашения) – это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", - отметил он.
Макрон подчеркнул, что минские соглашения – это "лучшая защита территориальной целостности Украины".
"На базе этих обязательств – России и Украины - у нас есть возможность продвинуться в переговорах", - указал глава французской республики.
Украина также выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.
В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером во вторник Макрон прибудет в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:57
Макрон: Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине
 
Минские соглашенияЭммануэль МакронВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияХельга ШмидЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияКиевСШАОБСЕ
 
 
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