https://ria.ru/20220208/makron-1771714229.html

Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон

Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон - РИА Новости, 08.02.2022

Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:21

2022-02-08T16:21

2022-02-08T16:58

минские соглашения

эммануэль макрон

в мире

владимир зеленский

украина

франция

хельга шмид

энтони блинкен

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве."Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - сказал Макрон на пресс-конференции с Зеленским в Киеве."Это общее желание (выполнять минские соглашения) – это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", - отметил он.Макрон подчеркнул, что минские соглашения – это "лучшая защита территориальной целостности Украины".Украина также выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вечером во вторник Макрон прибудет в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771716116.html

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