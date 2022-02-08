https://ria.ru/20220208/makron-1771704872.html

Макрон приехал к Путину и разозлил всю Францию

Стажер пришел к боссу: французы высмеяли Макрона после встречи с Путиным - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон приехал к Путину и разозлил всю Францию

Прошедшие накануне в Москве переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина вызвали бурную реакцию среди читателей газеты... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:48

2022-02-08T15:48

2022-02-08T17:53

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эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Прошедшие накануне в Москве переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина вызвали бурную реакцию среди читателей газеты Le Figaro.Пользователи уделили особое внимание поведению главы Франции."Пресс-конференция была нелепой. Макрон смешон. Его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны", — написал philmar.Он обвинил главу государства в ухудшении отношений с партнерами и презрении к истории, а также назвал политика дилетантом."Макрону все сложнее привлечь французов на свою сторону", — прокомментировал huron47005.Читатель добавил, что Макрон не очень популярен среди французов."Плакать или смеяться над этим макроновским маскарадом?" — Спросил luculus699.Segolene69 заявила что автор публикации пытается создать иллюзию важности президента Франции для российского лидера."На самом деле Путин к нему безразличен", — добавила она.Gentilhomme-Vieille Canaille 94 обратил внимание, что Макрон фактически признал право России на безопасность — такое же, как у западных стран."Поскольку НАТО продвигается на восток, а не Россия на запад, то именно НАТО должна прекратить расширяться и вывести наступательные вооружения из Польши и Румынии", — продолжил он.При этом пользователь выразил уверенность, что противостояние продолжится, так как это нужно Америке для оправдания собственных пороков.MAURICETTE заявила, что от французского президента нет никакого толку."Что меня раздражает, так это то, что Макрон и другие ему подобные следуют за Байденом, который делает войну в Европе все более возможной", — прокомментировал Nenjetplus."Наш президент надевает свой плащ Зорро, чтобы попытаться улучшить свой имидж, выставляя Францию посмешищем", — заявил ef.Аналогичную позицию высказал Chatonx."Стажер пришел на встречу с боссом", — написал BlueNormand.Josboc назвал Макрона ничего не решающим собеседником второго ранга для Путина."Когда театральные жесты становятся доказательством высокой активности", — прокомментировал Jean Ger Sivigliani."Много шума из ничего", — добавил Julius Gaston.Встреча российского и французского лидеров в Москве состоялась в понедельник. Переговоры продолжались более пяти часов. В числе прочего стороны обсудили гарантии безопасности, предложенные Россией странам НАТО и США в частности. Также речь шла о недопустимости расширения альянса на восток и вступления в него Украины. Кроме того, президенты обсудили позицию Киева, который, по словам Путина, взял курс на демонтаж Минских соглашений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771680901.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771675335.html

https://ria.ru/20220208/pozitsii-1771670382.html

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в мире, франция, россия, нато, украина, эммануэль макрон, владимир путин