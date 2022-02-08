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Макрону в Киеве будет тяжелее, чем в Москве, считает посол во Франции
Макрону в Киеве будет тяжелее, чем в Москве, считает посол во Франции - РИА Новости, 08.02.2022
Макрону в Киеве будет тяжелее, чем в Москве, считает посол во Франции
Посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве, указал, что он будет сложнее, чем в Москве. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:02
2022-02-08T14:02
2022-02-08T14:33
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве, указал, что он будет сложнее, чем в Москве."Конечно, разговор в Москве, он легче, он может быть жестче, но когда ты до чего-то договариваешься, ты можешь рассчитывать на своего партнера, а наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно все обещать, с расчетом на то, чтобы потом ничего не выполнять", - сказал он в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, насколько сложная переговорная миссия предстоит во вторник Макрону в Киеве.Мешков заметил, что "яркий тому пример, как они в течение шести лет не выполняют Минский комплекс мер".Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон накануне провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник Макрон встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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в мире, франция, алексей мешков, россия, украина, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский
14:02 08.02.2022 (обновлено: 14:33 08.02.2022)
Макрону в Киеве будет тяжелее, чем в Москве, считает посол во Франции
Посол в Париже Мешков: разговор Макрона на Украине будет тяжелее, чем в России