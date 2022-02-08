https://ria.ru/20220208/makron-1771657540.html
Киев с интересом ждет, какие сигналы привез Макрон из Москвы, заявил Кулеба
Киев с интересом ждет, какие сигналы привез Макрон из Москвы, заявил Кулеба - РИА Новости, 08.02.2022
Киев с интересом ждет, какие сигналы привез Макрон из Москвы, заявил Кулеба
Киев с интересом ожидает сигналы, которые президент Франции Эммануэль Макрон привез из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:50
2022-02-08T12:50
2022-02-08T13:46
в мире
франция
эммануэль макрон
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Киев с интересом ожидает сигналы, которые президент Франции Эммануэль Макрон привез из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник.Макрон во вторник прибыл с официальным визитом в Киев."Безусловно, мы все с интересом ожидаем те сигналы, которые привез господин Макрон из Москвы. Но я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение, но мы не пересечем свои "красные линии" и никто не сможет заставить нас их пересечь", - сказал Кулеба.Ранее Кулеба заявил, что Украина в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе имеет свои "красные линии" и ни при каких обстоятельствах их не пересечет. В частности, Киев не пойдёт на уступки относительно территориальной целостности Украины, а также на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, по его словам, украинцы сами будут принимать решения относительно внешней политики страны.
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в мире, франция, эммануэль макрон, украина, мид украины, дмитрий кулеба
12:50 08.02.2022 (обновлено: 13:46 08.02.2022)
Киев с интересом ждет, какие сигналы привез Макрон из Москвы, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Киев с интересом ждет сигналы, которые привез Макрон из Москвы