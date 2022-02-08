https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма - РИА Новости, 08.02.2022

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:13

2022-02-08T13:13

2022-02-08T13:25

политика

россия

абхазия

южная осетия

александр лукашенко

белоруссия

республика крым

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто и есть признанные Российской Федерацией государства как Абхазия, Южная Осетия - у нас с ними дипломатические отношения, и есть российский регион Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.). Наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html

россия

абхазия

южная осетия

белоруссия

республика крым

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политика, россия, абхазия, южная осетия, александр лукашенко, белоруссия, республика крым