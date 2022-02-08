Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:13
2022-02-08T13:25
политика
россия
абхазия
южная осетия
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_def7ffed3c35357c7556741d1e681df1.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто и есть признанные Российской Федерацией государства как Абхазия, Южная Осетия - у нас с ними дипломатические отношения, и есть российский регион Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.). Наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html
россия
абхазия
южная осетия
белоруссия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770142206_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_442f2a45aae3cd2f3659ae6137020fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абхазия, южная осетия, александр лукашенко, белоруссия, республика крым
13:13 08.02.2022 (обновлено: 13:25 08.02.2022)
 
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма

В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто и есть признанные Российской Федерацией государства как Абхазия, Южная Осетия - у нас с ними дипломатические отношения, и есть российский регион Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.). Наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости", - сказал Песков.
Лукашенко рассказал, кто попросил Россию спасти Крым в 2014 году
1 декабря 2021, 17:36
Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году
 
ПолитикаРоссияАбхазияЮжная ОсетияАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала