https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:13
2022-02-08T13:13
2022-02-08T13:25
политика
россия
абхазия
южная осетия
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, а также Абхазии и Южной Осетии: наш союзник примет решение, когда сочтет нужным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну смотрите, здесь есть ситуация де-юре и де-факто и есть признанные Российской Федерацией государства как Абхазия, Южная Осетия - у нас с ними дипломатические отношения, и есть российский регион Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.). Наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Каких-то дополнительных сигналов здесь, по всей видимости, нет, какой-то необходимости", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html
россия
абхазия
южная осетия
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республика крым
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политика, россия, абхазия, южная осетия, александр лукашенко, белоруссия, республика крым
13:13 08.02.2022 (обновлено: 13:25 08.02.2022)
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма
В Кремле не видят нужды в сигналах Лукашенко о признании Крыма, Абхазии и Южной Осетии