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Наука
https://ria.ru/20220208/led-1771686796.html
Российские ученые достали в Антарктиде лед возрастом почти 600 тысяч лет
Российские ученые достали в Антарктиде лед возрастом почти 600 тысяч лет - РИА Новости, 08.02.2022
Российские ученые достали в Антарктиде лед возрастом почти 600 тысяч лет
Лед возрастом почти 600 тысяч лет извлечен российскими учеными из ледяной толщи над озером Восток в Антарктиде, говорится в сообщении Арктического и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:44
2022-02-08T14:44
наука
антарктида
арктический и антарктический нии
россия
земля - риа наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лед возрастом почти 600 тысяч лет извлечен российскими учеными из ледяной толщи над озером Восток в Антарктиде, говорится в сообщении Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на антарктической станции Восток успешно подняли с глубины 3453 метра ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В следующем году ученые рассчитывают получить из нижних слоев ледника образцы возрастом более 1 миллиона лет", - говорится в сообщении.Как поясняется в сообщении, за время экспедиции ученые добыли 133,63 метра ледового керна. Однако цель проекта – прохождение ледяного слоя на глубине до 3,61 километра, где залегает лед возрастом до 1,2 миллиона лет."По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете", – приводятся в сообщении слова директора ААНИИ Александра Макарова.Сообщается, что российские исследователи предполагают завершить бурение древнего льда на станции Восток, расположенной в районе подледникового озера Восток в Антарктиде, к марту 2023 года.В феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера российскими исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема.В январе 2014 года было осуществлено повторное вскрытие подледникового озера Восток и извлечен керн длиной 0,71 метра. Изучив подледниковое озеро Восток, ученые смогут составить картину изменений климата на Земле, чтобы лучше понимать и прогнозировать современные климатические процессы.
https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html
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антарктида, арктический и антарктический нии, россия, земля - риа наука
14:44 08.02.2022
 
Российские ученые достали в Антарктиде лед возрастом почти 600 тысяч лет

Ученые ААНИИ достали из скважины в Антарктиде лед возрастом почти 600 тысяч лет

© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей ЕкайкинГляцио-буровой отряд ААНИИ и Горного университета
Гляцио-буровой отряд ААНИИ и Горного университета
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин
Гляцио-буровой отряд ААНИИ и Горного университета
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лед возрастом почти 600 тысяч лет извлечен российскими учеными из ледяной толщи над озером Восток в Антарктиде, говорится в сообщении Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института на антарктической станции Восток успешно подняли с глубины 3453 метра ледяной керн возрастом 567 тысяч лет. В следующем году ученые рассчитывают получить из нижних слоев ледника образцы возрастом более 1 миллиона лет", - говорится в сообщении.
Как поясняется в сообщении, за время экспедиции ученые добыли 133,63 метра ледового керна. Однако цель проекта – прохождение ледяного слоя на глубине до 3,61 километра, где залегает лед возрастом до 1,2 миллиона лет.
"По ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, определить содержание парниковых газов. Мы сможем сделать выводы о биологических, исторических и даже экономических изменениях в жизни нашей цивилизации. Но главное, мы сможем выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете", – приводятся в сообщении слова директора ААНИИ Александра Макарова.
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин67-я Российская антарктическая экспедиция
Буровой снаряд
1 из 2
67-я Российская антарктическая экспедиция
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин67-я Российская антарктическая экспедиция
Ледяной керн возрастом 567 тыс. лет
2 из 2
67-я Российская антарктическая экспедиция
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин
1 из 2
67-я Российская антарктическая экспедиция
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин
2 из 2
67-я Российская антарктическая экспедиция
© Фото пресс-службы ААНИИ/Алексей Екайкин
Сообщается, что российские исследователи предполагают завершить бурение древнего льда на станции Восток, расположенной в районе подледникового озера Восток в Антарктиде, к марту 2023 года.
В феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера российскими исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема.
В январе 2014 года было осуществлено повторное вскрытие подледникового озера Восток и извлечен керн длиной 0,71 метра. Изучив подледниковое озеро Восток, ученые смогут составить картину изменений климата на Земле, чтобы лучше понимать и прогнозировать современные климатические процессы.
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