https://ria.ru/20220208/lechenie-1771612482.html

Сибирские ученые создали препарат против COVID-19

Сибирские ученые создали препарат против COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

Сибирские ученые создали препарат против COVID-19

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН разработали препарат против нового коронавируса на основе рекомбинантного человеческого... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

2022-02-08T10:00

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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН разработали препарат против нового коронавируса на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, первые испытания внушают оптимизм, рассказал журналистам во вторник замдиректора по клинической работе ИЦиГ СО РАН Максим Королев.Он пояснил, что это фундаментальный проект создания нового противовирусного препарата на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, специальным образом модифицированного для улучшения его свойств. Работа началась до пандемии коронавируса и была направлена на поиск новых методов лечения вирусных коньюктивитов, однако в связи с новой угрозой исследования перенаправили на возможность использования препарата для лечения COVID-19."На сегодняшний момент проведен первый пласт доклинических исследований интерферона-лямбда для его противовирусной активности в отношении SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны. Широкий диапазон рабочих доз и при этом низкая токсичность позволяет оптимистично смотреть на его судьбу по всей линейке исследований – доклиника и далее клиническое применение", - сказал Королев.Ученый пояснил, что обычно на доклинические испытания уходит от года до двух лет и клинические исследования обычно также не могут продолжаться меньше двух лет даже в период пандемии COVID-19. По его словам, большой плюс этой разработки в том, что у института уже был серьезный научный задел в этом направлении."Разработка противовирусных препаратов очень сложная задача, пока самая неподвластная современной медицине область биологии, но есть надежда, что именно с интерфероном-лямбда у нас будут серьезные успехи. Следующий срез уместно будет сделать не ранее чем через год, поскольку программа регламентной доклиники сейчас запускается", - сказал он.

https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/koronavirus-1770966558.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, наука