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Посол Латвии сообщил, когда страна начнет выдавать визы российским туристам
Посол Латвии сообщил, когда страна начнет выдавать визы российским туристам - РИА Новости, 08.02.2022
Посол Латвии сообщил, когда страна начнет выдавать визы российским туристам
Латвия готова начать выдавать визы российским туристам, как только ситуация с пандемией сойдет на нет, а пока что разрешения на въезд доступны лишь определенным РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:19
2022-02-08T15:19
2022-02-08T15:19
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Латвия готова начать выдавать визы российским туристам, как только ситуация с пандемией сойдет на нет, а пока что разрешения на въезд доступны лишь определенным категориям граждан, сообщил РИА Новости посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.Он напомнил, что и с российской стороны действуют ограничения. "Мы могли бы выдать визу, но если ее нельзя применить — тогда зачем выдавать?" — отметил посол.Сейчас возможность посетить Латвию или пересечь ее границу есть только у определенных групп, напомнил Риекстиньш. "Автоперевозчики, спортсмены, студенты могут приехать. Для обычного туриста — увы, но до сих пор ситуация не нормализовалась", — отметил посол.В результате турпоток между двумя странами практически прекратился, хотя до пандемии число российских путешественников в Латвии увеличивалось на семь-восемь процентов в год."Если посмотреть 2017, 2018, 2019 годы — мы видели очень четкий рост туристов, которые желали приехать к нам. Последние цифры перед пандемией – где-то 270 тысяч гостей из России за год. Россияне всегда являлись второй по величине группой после немцев", — рассказал РИА Новости посол.Однако он не сомневается, что "как только ограничения будут отменены, мы возвратимся к тем же объемам довольно быстро".
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туризм, новости - туризм, латвия, туристы, визы, коронавирус covid-19, рига
Посол Латвии сообщил, когда страна начнет выдавать визы российским туристам
Посол Латвии пообещал выдавать турвизы россиянам, когда ситуация с пандемией сойдет на нет
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Латвия готова начать выдавать визы российским туристам, как только ситуация с пандемией сойдет на нет, а пока что разрешения на въезд доступны лишь определенным категориям граждан, сообщил РИА Новости посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.
Он напомнил, что и с российской стороны действуют ограничения. "Мы могли бы выдать визу, но если ее нельзя применить — тогда зачем выдавать?" — отметил посол.
Сейчас возможность посетить Латвию или пересечь ее границу есть только у определенных групп, напомнил Риекстиньш. "Автоперевозчики, спортсмены, студенты могут приехать. Для обычного туриста — увы, но до сих пор ситуация не нормализовалась", — отметил посол.
В результате турпоток между двумя странами практически прекратился, хотя до пандемии число российских путешественников в Латвии увеличивалось на семь-восемь процентов в год.
"Если посмотреть 2017, 2018, 2019 годы — мы видели очень четкий рост туристов, которые желали приехать к нам. Последние цифры перед пандемией – где-то 270 тысяч гостей из России за год. Россияне всегда являлись второй по величине группой после немцев", — рассказал РИА Новости посол.
Однако он не сомневается, что "как только ограничения будут отменены, мы возвратимся к тем же объемам довольно быстро".