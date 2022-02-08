https://ria.ru/20220208/kurorty-1771475672.html

Эксперты рассказали, как выросли цены на аренду жилья в Сочи

Эксперты рассказали, как выросли цены на аренду жилья в Сочи - РИА Новости, 08.02.2022

Эксперты рассказали, как выросли цены на аренду жилья в Сочи

Большой Сочи, включая Адлер, Красную Поляну, Эсто-Садок и окрестности, стал самым популярным морским курортом у россиян этой зимой, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:59

2022-02-08T10:59

2022-02-08T10:59

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Большой Сочи, включая Адлер, Красную Поляну, Эсто-Садок и окрестности, стал самым популярным морским курортом у россиян этой зимой, сообщает Суточно.ру.По словам аналитиков российского сервиса онлайн-поиска жилья для отдыха, именно на Сочи приходится наибольшая доля бронирований – 35 процентов.Высокий спрос повлек за собой рост цен на аренду – на 17 процентов за год. В среднем найти жилье в Сочи и его окрестностях этой зимой можно за 4 130 рублей в сутки. За поездку туристы тратят на проживание около 21 060 рублей.Для сравнения: в Анапе средняя стоимость аренды жилья этой зимой составляет 1 610 рублей в сутки, что на шесть процентов дешевле, чем прошлой. В Геленджике цены снизились на 17 процентов. Если зимой прошлого года стоимость аренды составляла 2 390 рублей за сутки, то этой – 1 990.

https://ria.ru/20220203/tury-1770682341.html

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